Canapino dijo que "se desgranó el asfalto" en el Rosendo Hernández

El asfalto del autódromo Rosendo Hernández costó 4.200 millones de pesos y duró solo una carrera. Y mereció una mención de Agustín Canapino, ganador de la prueba de TC que se disputó el domingo, quien dijo que el auto no se lució todo lo que debería porque en un momento sobre el final de la competencia, “se desgranó el asfalto”.

“Ojalá puedan arreglarlo para el año que viene”, espetó el automovilista en declaraciones periodísticas en las que se mostró contento por el triunfo y por el récord de pista que alcanzó.

“Me encanta el circuito, tiene curvones muy rápidos”, señaló el piloto de Chevrolet, quien agregó que el Rosendo Hernández es un autódromo en el que “me gusta manejar”. Aunque repitió que es imprescindible solucionar el tema del asfalto para tener “una carrera más estable”.

En San Luis, el Turismo Carretera comenzó con la Copa de Oro RUS 2025. Se corrió la undécima fecha correspondiente al campeonato actual. Luego de ganar en Buenos Aires, Canapino, tetracampeón de la categoría, se llevó un nuevo triunfo. Julián Santero finalizó segundo y Santiago Mangoni, compañero de Agustín, completó el podio.