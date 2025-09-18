Agenda primaveral en un fin de semana de mucho movimiento

JUEVES

Sigue el recorrido

La realidad de jueves en el folclore provincial es Brayan Gatica, solista y guitarrista que estará nuevamente en All Right, el bar de la avenida Illía a partir de las 22 con entrada gratuita. Una voz que merece ser escuchada.

Esas flores que están naciendo

La Pocha show y Francis Legant inician su temporada primaveral en Casa Mollo y dejan la puerta abierta para Caliente, la fiesta que empieza a tener sentido gracias a su nombre. Empieza a las 22:30.

VIERNES

San Pancho rock

La Chuzuntrónica y “La zapera”, dos bandas predominantes del rock de San Francisco del Monte de Oro, se encuentran en la sala Clara Chuntún del Centro Cultural de la localidad para a partir de las 22 mostrar sus canciones, llenas de guitarras eléctricas. La entrada cuesta 5 mil pesos.

Conexiones externas

De regreso a San Luis luego de una década en el exterior Guadalupe Mediavilla presenta su tercer disco, “Volver a mí”, toda una declaración de principios de un artista villamercedina con alcance internacional. Se presentará a partir de las 21 en el Portal 271, de Villa Mercedes.

Vengan de a cuatro

Siempre dispuestos a brindar sus covers de rock nacional, “Cuatro monos”, la banda de Beto Marino, volverá a un lugar que siempre le abre sus puertas: “All right”, de la avenida Illía, a partir de las 22 con entrada gratuita y un menú de primer nivel.

El hermano bailarín

Uber Amato, el hermano de Cristian “El loco” Amato, vuelve a San Luis con sus canciones y sus ojos celestes furiosos para hacer bailar al público de Malú, el espacio de avenida España y Justo Daract, que recibe al cordobés a partir de las 23:30.

Flores de primavera

Un peñón femenino con propuestas de gran nivel se arma en “Pimienta”, el espacio de calle Estado de Israel que abre su patio para la temporada de primavera. El encuentro se llama “Warmi ashpa” y tiene a “Flores del monte”, Laura Novillo, Dana Ezcurra e Imaginaria teatro. A partir de las 20, con pavada de grilla.

Poesía serrana

Rubén Gallardo, Germán Marco y Vero Guzmán mezclan folclore y poesía de Traslasierra en el Boliche Don Miranda, el típico bar de Villa Mercedes. La conjunción musical comenzará a las 22 y habrá además comida típica y las anécdotas de siempre.

Rap y cerveza

La nueva expresión del rap está personificada en San Luis por Valdrich, un joven que hace tiempo recorre los escenarios que le proponen para mostrar sus rimas y su forma de pensar en canciones. Ahora tocará en cervecería Kerze, de calle Martín Güemes.

El lado oscuro de Mendoza

Desde Mendoza al Cine Teatro San Luis, se produce “Eclipse”, un tributo a Pink Floyd, que tiene la certeza de que los discos no se escuchan sino que se viven. Con esa idea y una ambiciosa propuesta audiovisual, el grupo actuará a partir de las 22.

Revuelto y caliente

La nueva edición del ciclo Guiso, que se hace en la sala Amigxs de Merlo, tiene la música de Charcao Dúo y los audiovisuales de Fer Vázquez. La reunión empieza a las 22.

Teatro de acá

La tercera función de “Rotos de amor”, la comedia dramática que el Grupo TIM preparó para celebrar su nuevo aniversario, será a partir de las 22 en la sala que la compañía tiene en San Martín 466 de Villa Mercedes. Una historia para reír y emocionarse.

Blanco cerca del puente

En la rotación de músicos de San Luis que propone para su escenario “La ferroviaria”, la minería del Puente Blanco, llega el turno de César Blanco, quien estará acompañado por amigos que le harán la segunda en su presentación que comenzará a las 22 con entradas a 6 mil pesos.

Primavera 0

Como no podía ser de otra manera, Casa Mollo espera la primavera a puro baile tropical con “La parcera” y “Amantes de la cumbia”, dos de las nuevas bandas de la movida puntana que hacen mover las caderas con flores y maracas. Comienza a las 22:30 con entrada gratis y en la previa de la fiesta “Lila”.

SÁBADO

Equimono de primavera

Luego de muchos años sin tocar en San Luis, Carlos “La Mona” Jiménez trae su universo a orillas del lago Potrero de los Funes en un festival que tendrá todo lo que tiene un recital del ídolo cordobés. Los puntanos tendrán de cerca a un ícono de la música popular argentina. A las 19:30 empieza “La T y la M”.

Un canto que importa

Daro Villegas y sus amigos hacen canciones de amor y de otras hierbas en Mandala, el espacio de Tucumán 1168 en Villa Mercedes, para que la guitarras suenen de otra manera en una ciudad especial. Comienza a las 22 con entradas a 5 mil pesos.

Primavera llegó

El festival de la primavera de Casa Mollo tendrá música, humor, flores y mucho colorido. Empezará Nahuel Suárez con su set, seguirá el stand un de 5G y “Trieb” le sumará música en vivo. Comienza temprano a las 19:30 con una feria de emprendedores y entrada gratis.

Guitarras y colores

Una gran reunión musical y primaveral se hará en By One, el boliche de Villa Mercedes que reúne a “Los juglares”, “El trébol mercedino”, “Los huayras”, “La terna folk” y Aldo y los diamantes, a partir de las 22. La primavera es folclórica.

A comportarse

Agustín López y Enzo Verdugo llegan sus guitarras a una peña que va camino a convertirse en tradicional en Villa Mercedes. “La mal portada” tiene una nueva edición en el boliche Don Miranda a partir de las 22 con nuevos exponentes de la música de raíz. Imperdible.

Clown en soledad

Una gran noche teatral se vivirá en la sala La oveja negra de Villa Mercedes con la presentación de “Podestá” de la compañía “Destapo”. Una obra de clown que tendrá su estreno a las 22 y hará que el teatro también florezca.

Jazz del nuevo

“Bruma” es una muy prometedora banda de jazz que hace sus primeros pasos y está decidida a darlo todo desde los primeros acordes que sonarán en All right a partir de las 22, con entrada gratuita y todo el movimiento de la avenida Illia a su alrededor.

De ansiosos nomás

En el inicio de la estación más florida del año, la cervecería Kerze propone una banda con nombre estrafalario: “Ansiedad social” se presentará en el bar de la calle Güemes y aprovechará su oportunidad de tocar en vivo.





DOMINGO

El blues y el equipaje

El largo viaje blusero de Ricardo Tapia tiene una escala en Merlo para tocar en la sala Amigxs y mostrar su show “Simpatía por el blues”. El lider de “La Mississippi” se presentará en formato solista con guitarra, armónica y algo más para repasar los temas que cimentaron su carrera. A partir de las 22

En la ventana hay una nota

Suspenso, intriga y mucho teatro en “El cuarto de Verónica”, la propuesta dominguera que Silvia Kutica y Fabio Aste traen a San Luis para mostrar la sala Hugo del Carril a partir de las 21. Una historia que eriza la piel y deja muchas preguntas.





Jazz al mediodía

Para iniciar la temporada primaveral en La pulpería del Negro en Estancia Grande, Bruma, una activa banda de jazz en sus primeros pasos, acompaña el almuerzo a partir de las 13, con entrada gratuita y mucho de swing.