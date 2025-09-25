Bomberos de Quines denuncian abandono municipal ante incendios en La Brea

Los focos de incendio en la zona de La Brea, en Quines, volvieron a encender las alarmas entre los vecinos y a profundizar el enfrentamiento entre los Bomberos Voluntarios y la Municipalidad. Desde el cuartel aseguran que la acumulación de aserrín y residuos genera una amenaza constante y que, pese a los reiterados llamados, el municipio no cumplió con el acuerdo firmado para limpiar el predio.

Ángel Marruecos, presidente del cuartel, explicó que la situación se arrastra desde hace años y que las gestiones oficiales nunca aportaron una solución concreta. Remarcó que este problema no es de ahora, recordando que ya en 2020 presentamos un proyecto para regular la disposición de residuos de aserraderos, pero nunca fue tomado en serio. Incluso, detalló que la ordenanza que creaba un fondo para bomberos fue aprobada y después guardada en un cajón. El jefe de los voluntarios graficó las dificultades con crudeza al afirmar que si como institución tuviésemos retroexcavadora, pala cargadora o camiones forestales, no estaríamos haciendo empanadas para juntar plata y cargar combustible. Además, denunció la falta de respaldo del Ejecutivo local, calificando la situación como desgastante y vergonzoso, y asegurando que desde 2019 venimos peleando con las mismas gestiones y nunca se logra absolutamente nada.

En los últimos días, la situación se volvió insostenible para las familias que viven cerca del acopio. El viento norte arrastra el humo hacia las viviendas, afectando la salud de adultos y niños.

Desde la asesoría legal del cuartel, la abogada Virginia Coutaz fue tajante al denunciar que el municipio no nos atiende los teléfonos, no contesta mensajes, somos un cero a la izquierda. Recordó que hubo un compromiso oficial que quedó en la nada, ya que hace dos meses firmaron un acuerdo con Flora para limpiar el predio y no lo cumplieron. Coutaz fue contundente al señalar que la responsabilidad en este momento cae sobre la Municipalidad. Es momento de dejar de lado diferencias y trabajar por el pueblo. Las maquinas las tienen. Sufrimos todos, inclusive ellos mismos. La letrada remarcó que los riesgos no son solo ambientales sino también sanitarios, alertando que hay niños con asma y familias enteras que siguen respirando humo todos los días. El predio sigue ardiendo por dentro y con cada viento norte se llena de humo el barrio.

El comunicado del cuartel, difundido esta semana, insiste en que el cuerpo de voluntarios actuó en todos los focos registrados, realizó guardias de cenizas y elevó los informes correspondientes al Ministerio de Medio Ambiente de San Luis. Sin embargo, aseguran que la solución definitiva no depende de ellos. “Nosotros queremos dar a conocer que desde la Asociación de Bomberos de Quines nuestro trabajo está hecho en su totalidad, no solamente en la primera línea del fuego, sino también legal y administrativamente. Necesitamos que la municipalidad se haga cargo, que limpie el predio y que escuche a los vecinos”, subrayó la asesora legal.

Mientras tanto, el humo persiste y las quejas se multiplican en los barrios cercanos. “El bienestar de los vecinos y la seguridad ambiental de Quines exigen una respuesta concreta y urgente”, cierra el comunicado.