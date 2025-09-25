La agenda del jueves con Ángela Leiva, una revista en Merlo y propuestas locales

JUEVES

De todo un poco

Un poco de indie, un poco de soft, un poco de rock es la propuesta de Jazmín &Co.El dúo que se presentará a partir de las 22. Entrada gratis y buena comida.

Amor y desamor

Despecho, tristezas y abandonos amorosos hechos canciones en la voz de Ángela Leiva. Eso sucederá en el Cine Teatro San Luis a partir de las 21 en el reencuentro de la cantante con su público. Entrada a 50 mil pesos.

Más revista

Una vez más Lisandro Majorel escribe la historia de la revista en Merlo con “Enfiestados”, la obra de teatro que mezcla café concert, humor, transformismo y risas en “El viejo variete”, la sala que queda en Los Almendros 461.

Dos en la ciudad

El dúo Suárez- Llaver, viejos gladiadores del rock en San Luis, se junta nuevamente en Casa Mollo para hacer canciones de todos los tiempos con la guitarra como instrumento madre. A partir de las 22 con la entrada gratis y como previo de la fiesta Caliente.

Un día para la historia

Una de las últimas creaciones del gran Roberto “Tito” Cossa, dramaturgo esencial del teatro nacional, fue “Un día de junio”, que cuenta el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955. En el TIM lo recrean a modo a modo de radioteatro en una función especial a partir de las 22 en la sala de San Martín 466, en Mercedes.

VIERNES

Primavera especial

Tras reprogramar la fecha para que la primavera estuviera a full cuando se realizara, “La Pocha show” y Francis Legant” presentan otra versión de “Noche de chicas” en All right. Música, strippers y humor hacen una combinación perfecta para una reunión en donde ellas estarán prendidas fuego. A partir de las 23

Canción en el patio

El escenario de Pimienta es cada vez más de Marianela Arce, la cantante, guitarrista y compositora que cada vez que puede se sube a las tablas del espacio ubicado en Estado de Israel, frente al rectorado, para hacer algunas canciones. La mejor noticia es que el patio está activado.

El color de la vida

Una buena manera de festejar la primavera encontró “Al filo multiorkesta” con la presentación de su nuevo show multidisciplinario, “Sueños”, que contiene música, teatro, improvisación y artes visuales. A partir de las 22 en la Sala Amigxs de Merlo con entradas en un rango que va de 7 mil a 15 mil pesos.

Un vicio más

Un tributo al rock nacional es el nuevo envase del ciclo “Rock en la casa”, que se hace en Casa Mollo una vez al mes. En este caso, con entrada gratis, tocan Ibiza844 y RadioCharly.

Un musical puntano

La primera función de “Criaturas migrantes” propone otro musical con el viaje, la experiencia y las despedidas como eje central y un elenco de 11 bailarines y cantantes que se forman en el Laboratorio de sueños. El encuentro será a las 20:30 en el TEA de 9 de julio 1146.

SÁBADO

El corazón sobre todo

Surgido de la escuela de comedia musical de Valeria Lynch, se estrena “Pulso”, un nuevo espectáculo con alumnos y profesores de esa institución. Será a partir de las 22 en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco.

Siempre una vez más

Una vez más el cuarteto, una vez más la alegría, una vez más “Dale q’ va” llega a la provincia para hacer bailar a sus seguidores. En este caso el encuentro será en Espacio Mitre de Villa Mercedes, un lugar que ya conocen de memoria con las entradas anticipadas que se volarán.

Blues en Merlo

A partir de las 19 se presenta “Gato bizco” y “La Walker blues”, que animan “Sentimiento Blues”, un espectáculo de género con entrada a 3 mil pesos en La Casa del poeta, de merlo.

Un festejo alojado

Para celebrar los cuatro años del hostel “La Colmena”, en Carpintería, un festival de primerísimo nivel reúne a “Duratierra”, Juan Rosasco en banda, el ensamble femenino “La Colmena” y “La vanguardia rural”, el megagrupo merlino. A las 4 de la tarde empieza la música en una jornada que no tendrá fin.

Los que ven más allá

“Viscionarios”, un mega grupo bailable hace su desembarco en All right, el lugar del centro de San Luis, que por fin lo recibe con sus trompetas, sus tambores y su visión globalizada de la música. A partir de las 22 con entrada gratuita.

Plegarias en canto

Con la presencia del fray Marcelo Guiffrida, el coro estable Santa Lucía, dará un concierto de música sacra, a la 20, al finalizar la misa. Una oportunidad y mejorable para que el impresionante órgano de tubos de la Catedral de San Luis esté nuevamente en funcionamiento.

Punk sucio el fin de semana

Animal del punk, de la independencia y de los eternos recuerdos, Billordo vuelve a la provincia para su recital anual, que en este caso celebra sus 25 años con la música. Será en la cervecería Kerze, de calle Martín Güemes, con el acompañamiento siempre lujoso de “Ramona blues”.

Policías en acción

Muy representada durante todo el año en “La oveja negra”, “Las vengadoras” puede ser considerada una de las grandes obras de teatro de la provincia en el año. El elenco estable de la compañía se mete con una historia policial, dramático y de contenido social. A partir de las 22 en la sala que el grupo tiene en Ardiles y 9 de julio.

Sanjuaninos y Tomba mendocino

Por un lado el trío “Valdez -Pérez- Fiol”, de San Juan; por el otro la soledad del mendocino Federico Tomba. Ambos números tienen la coincidencia de que se dedican a las guitarras y son parte del elenco del encuentro “Guitarra al trío”, que se realizará en la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 22.

Tirar y tirar

El sábado es de folclore puro en “Casa Mollo” con la presencia de “La cuerda”, la renovada agrupación que sigue sumando adeptos y shows y que ahora se presentará en la casona de Rivadavia, a partir de las 22.







DOMINGO

Abre tus alas

Una vez más, "El plan de la mariposa" planifica un viaje a San Luis y cumple con los objetivos trazados. La continuidad de la presentación de "Correntada", el disco grabado el año pasado y algunas nuevas canciones le confieren a la banda un muy buen momento que compartirán con los puntanos a partir de las 21 en Comuna.

Un musical viajero

La segunda función de "Criaturas migrantes" reafirmará la buena historia que once actores de "El laboratorio de sueños" pusieron en marcha tras casi un año de trabajo. Será en el TEA de 9 de julio 1146, a partir de las 20:30 con entradas a 13 mil pesos.