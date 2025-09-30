Una peña solidaria busca reunir fondos para el tratamiento de Alfonsina en México

El 17 de octubre, en el Complejo Calle Angosta, realizarán un encuentro solidario con música y danza. Lo recaudado será destinado al viaje y tratamiento de la pequeña, que padece parálisis cerebral por una negligencia médica.

La historia de Alfonsina Silvera Ruiz, una nena de apenas un año y ocho meses, conmovió a Villa Mercedes. Al nacer sufrió un paro cardiorrespiratorio que, por negligencia médica, le provocó un daño neurológico irreversible y una parálisis cerebral crónica. Desde entonces, su familia y un grupo creciente de vecinos impulsan acciones solidarias para darle la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Su mamá, Fernanda Ruiz, explicó que en México existe un instituto especializado que puede brindarle un tratamiento para “generar nuevas conexiones neuronales” y así lograr un poco más de autonomía. Tras un encuentro virtual con los médicos de ese centro y los profesionales que atienden a la niña en Argentina, confirmaron que Alfonsina es candidata para iniciar el proceso.

El costo total del tratamiento asciende a 50 mil dólares. Hasta el momento, entre rifas y distintas actividades, la familia reunió un 27% de la suma. El próximo gran paso será la peña a beneficio programada para el 17 de octubre a las 19 en el Complejo Calle Angosta, con entrada general de 2 mil pesos.

“El sueño está en marcha. Queremos que Alfonsina tenga una vida mejor, con más autonomía. Solos no podemos, necesitamos de todos”, expresó su mamá.

Quienes quieran colaborar de manera anticipada con la compra de entradas pueden hacerlo en las sedes del Supermercado Europa o mediante transferencia al alias: fer.alfon.1426.