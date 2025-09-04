Una carrera solidaria para ayudar a los atletas de San Luis

El atletismo de San Luis vivirá una fiesta solidaria el domingo a la mañana en el Centro de Desarrollo Deportivo Pedro Presti, donde se correrá una prueba de cinco kilómetros para colaborar con los atletas de la provincia que fueron convocados a los Juegos Jadar.

Se estima que la mañana contará con la presencia de todos los seleccionados, entre los que se encuentran los mellizos Tomás y Lucas Villegas, recientes ganadores de la medalla de bronce en la posta 4x100 de los Panamericanos Juniors; Bruno De Gennaro, finalista en los 4x400 en la misma competencia y flamante récord argentino en los 400 con vallas, más las destacadas representantes femeninas Karen Yacanto, María José Rosales, Leslie Lucero y Lucía Juárez. A ellas se sumará Santiago Riveira.

La actividad consistirá en una prueba de 5 mil metros en donde los aficionados colaborarán con su inscripción, estipulada en cinco mil pesos. Antes de iniciar la carrera, los inscriptos tendrán que elegir a qué atleta quieren ayudar con su aporte económico.

A partir de las 9 de la mañana y organizada por la Federación Atlética Sanluiseña, la prueba tiene como objetivo recaudar fondos para los atletas puntanos que participarán de los Juegos Atléticos de Alto Rendimiento de Rosario, que se realizarán a partir del 9 de septiembre.

El sábado, también en el Presti, se realizará el Torneo Provincial Evaluativo Sub 20.