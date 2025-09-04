  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Jueves 04 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Jueves 04 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Se define el torneo

Copa Argentina: los cuartos de final con Newell's vs. Racing en La Pedrera

Este viernes iniciará la fase con el encuentro entre Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza ¿Cuándo juegan Racing y River?.

Por redacción
| Hace 3 horas

La organización de la Copa Argentina confirmó, en sus redes sociales, la fecha y horarios de los cuartos de final del certamen, con el partido entre Racing y River como el destacado de esta fase. En San Luis, en el estadio "La Pedrera" de Villa Mercedes, se eliminarán Belgrano de Córdoba y Newell's. Old Boys de Rosario.

 

Este jueves, el certamen federal confirmó las fechas, sedes y horarios de los cuartos de final.

 

El único partido que aún no tiene definición es el que disputarán Racing y River, los únicos dos equipos que siguen en Copa Libertadores y que se enfrentarán el 1 o 2 de octubre con sede a confirmar.

 

El ganador del encuentro entre Racing y River jugará ante el vencedor del partido que disputarán Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza este viernes en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario desde las 21.10 horas.

 

En el otro lado del cuadro, Newell´s enfrentará a Belgrano de Córdoba en el estadio Único de Villa Mercedes en San Luis el próximo miércoles 17 de septiembre desde las 18 horas.

 

Por su parte, Argentinos Juniors y Lanús se verán las caras el lunes desde las 21.10 horas en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo