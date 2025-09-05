Ni Alpine ni Colapinto levantaron velocidad en Monza

Luego de dejarle momentáneamente el lugar en la primera práctica libre al piloto de pruebas Paul Aron, Franco Colapinto salió a la segunda competencia y llegó último en la fila, la misma posición que había obtenido su compañero. El ganador de la sesión fue el británico Lando Norris, quien registró un tiempo de 1:19,878.

La jornada de práctica tuvo a Lewis Hamilton como el más veloz de la primera prueba seguido por su compañero de Ferrari Charles Leclerc.

Los Alpine quedaron en el fondo de la grilla en todo el día. Franco Colapinto se ubicó 20° con un tiempo de 1:21.564 obtenido a lo largo de 30 giros y Pierre Gasly apareció 0.462 por delante del argentino (1:21.102). En la primera práctica, cuando tomó el volante Aron, también quedó a la cola con trompo incluido.

“Nos costó mucho. En general no se sentía bien el auto”, se sinceró el argentino.

Este sábado desde las 7.30 de la mañana (hora Argentina) se realizará la última práctica libre antes de la clasificación (11 de la mañana) que ordenará la grilla de la carrera principal a 53 vueltas que se llevará a cabo el domingo desde las 10 de la mañana.