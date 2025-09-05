  • Nuestras redes
Viernes 05 de Septiembre de 2025

Viernes 05 de Septiembre de 2025

Un encuentro emotivo

Charly y Messi, hablando a tu corazón

Tras el partido que Argentina le ganó a Venezuela, el capitán del seleccionado y el ídolo del rock argentino se encontraron en los pasillos del Monumental.

Por redacción
| Hace 4 horas

En una noche colmada de emoción por el último partido de Lionel Messi como parte de la Selección argentina en nuestro país, numerosas estrellas y personajes públicos dieron el presente en el Monumental para presenciar el histórico momento. 

 

 

Entre ellas, destacó la presencia de la leyenda del rock Charly García, quien disfrutó de la victoria de Argentina desde una de las privilegiadas plateas. Durante la noche del jueves, distintas imágenes del músico circularon por las redes sociales. 

 

 

Una vez finalizado el encuentro entre Argentina-Venezuela, con una gran victoria del Seleccionado, García protagonizó un especial momento junto al ovacionado de la noche y otros jugadores presentes. 

 

 

Tanta fue la emoción del músico por conocer a Messi, que incluso lo esperó a la salida del Monumental para poder saludarlo de cerca. Por su parte, el futbolista no dudó en parar a estrechar su mano. 

 

 

Luego de compartir unas palabras, Messi, Rodrigo de Paul y “Chiqui” Tapia sellaron su encuentro con una foto juntos donde se puede apreciar la buena onda entre todos y la emoción del músico. 

 

