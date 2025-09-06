  • Nuestras redes
17°SAN LUIS - Sabado 06 de Septiembre de 2025

EN VIVO

GP de Italia

Colapinto largará 18 el domingo en Monza

El argentino fue eliminado en el primer corte de la Qualy y terminó delante de su compañero de equipo. El domingo a las 10, la carrera.

Por redacción
| Hace 2 horas

El circuito de Monza que le dio grandes alegrías a Franco Colapinto fue ahora difícil para el piloto argentino que quedó eliminado en la Qualy 1 del Gran Premio de Italia y largará en la carrera del domingo desde el puesto 18.

 

 

El Alpine de Franco terminó adelante del de su compañero de equipo, el francés Peter Gasly, y del Racing Bull de Liam Lawson, quienes serán parte de la parrilla final en la largada del domingo. Los otros eliminados en el primer corte fueron Lance Stroll de Aston Martin, quien partirá al lado de Franco en la carrera, e Isack Hadjar de Racing Bulls, quien venía de hacer podio en la carrera del fin de semana pasado.

 

 

