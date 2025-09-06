Horacio Zeballos y Marcel Granollers campeones del US Open en dobles

El tenis argentino volvió a celebrar en lo más alto del circuito mundial. Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, se consagraron campeones del US Open en dobles masculinos tras vencer a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski por 3-6, 7-6(4) y 7-5 en una batalla que se extendió por 2 horas y 24 minutos.

La final fue un auténtico drama: Zeballos y Granollers remontaron un set en contra y salvaron tres puntos de campeonato cuando los británicos sacaban 5-4 en el segundo parcial. Luego, se aferraron a la ilusión, ganaron el tiebreak y cerraron el duelo con un quiebre decisivo en el set final.

Con esta victoria, la pareja suma su segundo título de Grand Slam, tras conquistar Roland Garros 2025 frente a los mismos rivales. El triunfo en París y Nueva York en la misma temporada los consolida como una de las mejores duplas del mundo.

“Es increíble estar aquí, no puedo creer que hayamos ganado el Abierto de Estados Unidos”, dijo un emocionado Zeballos en la ceremonia de premiación. Granollers, por su parte, destacó la perseverancia y la unión que los llevó a la cima.

En paralelo, Gustavo Fernández (4º del ranking) rozó la gloria en el US Open adaptado, pero cayó en un partidazo ante el japonés Tokito Oda, número uno del mundo, por 6-2, 3-6 y 7-6 (13-11). El cordobés dispuso de cuatro match points, pero no pudo cerrar y sigue sin poder conquistar el único Grand Slam que le falta en su carrera.