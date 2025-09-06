A Los Pumas se les fue un partido increíble en el último segundo

En la última jugada del partido el combinado australiano de rugby marcó un try que le permitió pasar al frente en su partido ante Los Pumas y llevarse el partido por 28 a 24 en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville.

El partido, correspondiente a la tercera jornada del Rugby Championship 2025, dejó al seleccionado argentino sin la posibilidad de consolidarse en la pelea por el título, tras un desenlace marcado por la alternancia en el tanteador y la tensión hasta el último minuto.

El momento decisivo del complemento llegó en el minuto 21, cuando una infracción de Mateo Carreras derivó en tarjeta amarilla por offside, y dejó a los argentinos con uno menos durante diez minutos. Australia aprovechó la superioridad numérica y aprovechó para igualar el marcador en 21. Hasta ese momento, la superioridad de Los Pumas había sido notoria.

A dos minutos del final, Juan Cruz Mallía sumó un penal que devolvió la ventaja a Los Pumas por 24-21. En los últimos compases, Los Wallabies optaron por el line-out en lugar de buscar el empate con un penal, intensificaron su apuesta ofensiva y en tiempo adicional, tras varios intentos cerca del in-goal argentino, Angus Bell logró vulnerar la defensa y apoyó el try decisivo.

La conversión posterior selló el 28-24 definitivo.