Fuerza Patria derrota a Milei en Buenos Aires y gana por más de 13 puntos

La provincia de Buenos Aires volvió a mostrar su peso decisivo en la política nacional. Con el 30% de las mesas escrutadas, el peronismo nucleado en Fuerza Patria obtiene el 47% de los votos y se impone por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA), que queda en 33%, según los datos filtrados del escrutinio provisorio.

El resultado representa un revés significativo para el oficialismo nacional, que afrontaba su primera prueba electoral en el distrito más grande del país. El desempeño dispar entre el Conurbano y el interior bonaerense explica el resultado global: Fuerza Patria arrasó en las secciones más populosas, mientras que LLA logró imponerse en buena parte del interior y la costa atlántica.

En las secciones clave del Gran Buenos Aires, el peronismo logró diferencias contundentes que sellaron el triunfo. En la Primera Sección, que elige senadores, obtuvo 45,4% frente al 36,9% de LLA. En la Tercera Sección, que define diputados, alcanzó el 50,5% contra el 32% del oficialismo nacional. En la Octava, correspondiente a La Plata, el resultado fue 42,2% a 40,5%.

Por su parte, La Libertad Avanza se impuso en varias secciones del interior bonaerense, aunque con márgenes más ajustados. En la Cuarta, donde se eligen senadores, ganó 36% contra 35,5% del peronismo, con un fuerte corte de boleta que favoreció a “SOMOS”, que llegó al 17,3%. En la Quinta, también senatorial, obtuvo 41,4% frente a 33,6%. En la Sexta, que renueva diputados, se impuso 44% a 33,3%, y en la Séptima, 39,7% contra 34,3%. La Segunda mostró un empate técnico: 33,4% para Fuerza Patria y 33,2% para LLA, aunque la fuerza local “HECHOS” sorprendió con el 25,5%.

El Frente de Izquierda mantuvo su caudal histórico, con un promedio de entre 6% y 7% en las secciones del Conurbano.

Si bien los datos oficiales comenzarán a difundirse a las 21, las tendencias parecen irreversibles. La magnitud de la diferencia en las secciones más densamente pobladas deja a Fuerza Patria con una ventaja difícil de revertir. El impacto político de esta elección no es menor: se trata de la primera derrota electoral importante para Javier Milei desde que asumió la presidencia, y ocurre en el distrito que define el mapa de poder nacional. El resultado refuerza el liderazgo de Axel Kicillof dentro del peronismo y abre interrogantes sobre la estrategia del oficialismo libertario de cara a los próximos comicios.