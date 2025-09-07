Kicillof: “Hoy comienza un nuevo camino para Buenos Aires y todo el país”

Axel Kicillof celebró la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses con un mensaje cargado de proyección: “Hoy comienza un nuevo camino”, expresó desde el búnker en La Plata, rodeado de intendentes, ministros, legisladores y militantes.

El gobernador remarcó que el triunfo no es solo un hecho electoral, sino una señal política que marca un rumbo diferente. “Con esta elección, con este resultado, después de que decían que iba a pintar la provincia de violeta, se ganó con 13 puntos de diferencia, se ganaron 99 municipios, se ganaron 6 de las 8 secciones electorales. Una elección fabulosa. Pero vengo a decirles que con esto hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”, afirmó.

Durante su discurso, Kicillof subrayó la responsabilidad que implica gobernar en un contexto económico adverso y reiteró que la Provincia actuará como un escudo frente a las políticas nacionales. “Dijimos que el gobierno que encabezamos iba a funcionar como un escudo y como una red para defender y proteger en la medida de las posibilidades a nuestro pueblo”, señaló.

El mandatario bonaerense destacó la unidad del peronismo, agradeció a la militancia y apuntó directamente al presidente Javier Milei: “Los votos dejaron muy en claro que no se le pueden quitar los recursos que le corresponden a las provincias. No se puede gobernar más con odio, maltrato o con insultos”.

En ese sentido, convocó a un diálogo institucional: “Espero el llamado, tené el coraje y la valentía de llamar, trabajar y ponernos de acuerdo”. Y agregó: “Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país. Es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas”.

El acto incluyó un mensaje grabado de Cristina Fernández de Kirchner, quien felicitó a la militancia y sostuvo que la elección “le puso un límite a un Presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos”.

El festejo en La Plata cerró con una idea que Kicillof insistió en transmitir: “Hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”.