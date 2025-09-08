Afiliados preocupados por la "debacle" del Partido Demócrata

El Partido Demócrata otorgó a la provincia siete gobernadores y una lista de funcionarios y dirigentes de notable alcurnia. Pero la actualidad del espacio preocupa a los afiliados que no responden al mando de la familia Arancibia Rodríguez, que se adueñó del signo y lo sumió en un lodo de “mentiras, fraude, engaño y corrupción”, según titularon un comunicado difundido días atrás.

El centro de las críticas es el diputado nacional Alberto Arancibia Rodríguez, a quien los afiliados señalan como el responsable de la debacle, aunque no en soledad. “Junto a otros familiares controlan en forma ilegal los organismos partidarios”, dijeron además de acusarlos de violar la ley que rige la vida partidaria y la Carta Orgánica de la agrupación.

Una de las acusaciones más graves que hicieron públicas los afiliados fue la negativa a participar de la vida política, “de hecho –sostuvieron- no hay vida política interna”. “Nos sentimos avergonzados por la situación de decadencia a la que se ha llevado al partido”.

La bronca se refiere a que el pequeño círculo de familiares que controla Arancibia –secundado por su hija Agustina, concejal por San Luis- “aprovecha el control de la estructura formal del partido para obtener beneficios personales”. Aseguraron los denunciantes que no hay rendición de cuentas sobre el manejo económico – financiero del partido, ni los balances exigidos por la ley y que la sede partidaria, cerrada hace años, está en peligro de derrumbe.

“Además, los afiliados con cargos electivos y públicos nunca aportaron lo que le exige la Carta Orgánica del partido”, sostiene el comunicado.

En cuanto a las decisiones políticas, los demócratas dudaron de la validez de un acta de reunión de la Convención Partidaria en la que se establece una alianza con La Libertad Avanza, que consideraron una “acción escandalosa de la familia de aprovechadores”. Dijeron que esa unión fue hecha a espaldas de los afiliados que en muchos casos desconocen los detalles del acuerdo.

Denuncian los afiliados además que fueron privados de ejercer su derecho a elegir y ser elegidos “ya que no se convocó a elecciones internas para candidatos”, ni siquiera a los convencionales del partido.