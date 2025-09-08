"Gato" Fernández: “La motosierra sin anestesia y las denuncias de corrupción pesaron"

El candidato a diputado nacional por el justicialismo puntano, Jorge “Gato” Fernández, dijo que en el categórico pronunciamiento electoral de la provincia Buenos Aires hubo dos elementos que pesaron a la hora de votar. Uno es que “no se va a construir un país distinto con una motosierra en las manos” sembrando crueldad y dolor; y el otro aspecto se basó en las fuertes denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucran a la hermana del presidente Javier Milei.



“Nuestra aspiración, mirando la elección del 26 de octubre, es que este mensaje se entienda en toda la Argentina y sobre todo en el interior profundo”, señaló Jorge Fernández en el transcurso de una improvisada rueda de prensa de la que participó FM Lafinur.



Sostuvo que todas las medidas implementadas por el presidente Javier Milei son sinónimo de crueldad para numerosos sectores: “Este ha sido un silencioso rechazo al insulto, a la descalificación, a las vulgaridades, al desfinanciamiento de las universidades públicas, a la crueldad con los jubilados, discapacitados y los trabajadores”. “Si quieren llevar adelante políticas de ajuste tienen que hacerlo a través del diálogo, del respeto, de la consideración. Esto que están haciendo, con el bisturí a fondo, no es el camino”.



Al ampliar su mirada sobre el culebrón de los “audiosgate” a partir de las revelaciones del exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo, dijo que toda esta sospecha de corrupción esto “caló hondo” en la comunidad porque “con una precisión quirúrgica se conoció cómo era el camino que involucra a quienes decían que venían a eliminar la casta”, entre ellos Karina Milei, hermana del presidente.



Su compañera de lista Gloria Petrino destacó que el triunfo en Buenos Aires tuvo como ingrediente sustancial: “La fuerza de la unidad del peronismo es indiscutible”. “El mejor reclamo se hace a través de las urnas y lo que sucedió ha sido una buena forma de expresarse. El mismo pueblo de Buenos Aires, en una actitud solidaria, salió a defender el tejido social que se vienen rompiendo y esperamos que el 26 de octubre suceda en todo el país”, puntualizó.