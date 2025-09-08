La primavera asoma y el invierno empieza a despedirse

El solcito de septiembre calentará con firmeza en la segunda semana del mes y regalará días que bien podrían tomarse como el anticipo de la primavera. Luego de un fin de semana de mañanas y noches muy frías, el invierno empieza a despedirse.



Temperaturas superiores a los 20 grados vientos en aumento y cielo despejado será la tónica de una semana que incluye para la mayoría de las familias puntanas un día atípico como el jueves, en el que no habrá actividad escolar.



El lunes se espera una mañana soleada en toda la provincia con un promedio de temperaturas mínimas en derredor de los 4 grados y las máximas en alcance de los 20, que regalará una jornada apacible, sobre todo por la ausencia de vientos.



Para el martes la jornada será ventosa, pero a la vez las temperaturas aumentarán y alcanzarán una máxima cercana a los 26 grados. Si bien el miércoles la máxima descenderá a 24, la mínima subirá a los 8 grados con viento norte de ráfagas fuertes.



El jueves feriado docente, se anticipa cielo despejado y una máxima de 24 grados.