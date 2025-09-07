Vecinos reclaman por falta de médicos y profesionales en el hospital de San Francisco

Vecinos de San Francisco del Monte de Oro y localidades cercanas realizaron este sábado un abrazo simbólico al hospital local para denunciar la crisis sanitaria que atraviesa la región. Con mates, tortas fritas y banderas, la comunidad reclamó por la falta de profesionales y equipamiento, advirtiendo que la atención está lejos de los estándares que marca la Organización Mundial de la Salud.

Durante el acto, los oradores alertaron que el hospital —considerado el corazón sanitario del norte puntano— no cuenta con médicos generalistas suficientes ni especialistas clave como cardiólogos, psicólogos, nutricionistas y odontólogos. “No alcanza con una ambulancia de mediana complejidad, necesitamos profesionales y salarios dignos”, se escuchó en el cierre.

Según denunciaron los vecinos, hoy solo trabajan cuatro médicos clínicos, dos de ellos jubilados y recontratados sin cobro de guardias. Calculan que serían necesarios al menos ocho clínicos más, además de reforzar los consultorios de salud mental y odontología. También reclaman una ambulancia para Leandro Alem, localidad que supera los 1.500 habitantes.

El hospital y sus centros periféricos (La Majada, Carpintería, Río Juan Gómez, El Rincón y Las Tosquitas) atienden a entre 9.000 y 10.000 personas. Pese a que hace más de un mes enviaron una carta al gobernador Claudio Poggi solicitando mejoras, aseguran que no hubo respuestas concretas. La ministra de Salud, Claudia Nigra, se había comunicado con el intendente Sandro Flores para prometer soluciones, pero los plazos siguen siendo una incógnita.

“Este abrazo no es un acto de enojo, sino un acto de amor colectivo y compromiso ciudadano”, remarcaron los organizadores bajo la consigna Me duele el hospital. Además, durante la jornada juntaron firmas para reiterar el pedido al gobierno provincial. La comunidad advirtió que continuará con las acciones hasta que se garanticen infraestructura, equipamiento y profesionales estables.