21°SAN LUIS - Lunes 08 de Septiembre de 2025

21°SAN LUIS - Lunes 08 de Septiembre de 2025

Fue en Balvanera

Quinientos evacuados por un derrame de cianuro

Unas 500 personas fueron evacuadas por el derrame de cianuro de hidrógeno en el laboratorio ANDAR del barrio porteño de Balvanera.Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la sustancia tóxica se registró en el sector del subsuelo, por lo que se procedió al corte de calles.

Por redacción
| Hace 3 horas
