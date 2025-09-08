Quinientos evacuados por un derrame de cianuro
Unas 500 personas fueron evacuadas por el derrame de cianuro de hidrógeno en el laboratorio ANDAR del barrio porteño de Balvanera.Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la sustancia tóxica se registró en el sector del subsuelo, por lo que se procedió al corte de calles.
Por redacción
| Hace 3 horas
