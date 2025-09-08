Gastón Cambareri, el corredor puntano que toca el cielo y se prepara para el Mundial

A tres semanas del Mundial de Trail running, el puntano Gastón Cambareri tuvo una notable actuación en la exigente prueba Canfranc Canfranc, que se realizó en España, sobre las mismas montañas que se disputará el Mundial. En la primera carrera, el corredor terminó quinto y en la segunda, el domingo, cruzó la meta en el tercer lugar pero fue penalizado con 15 minutos y quedó cuarto.

No obstante las sensaciones del puntano al final su participación de los 16 kilómetros fueron muy buenas y le permiten trazar las últimas semanas de preparación con otra mirada. Cambareri está en Andorra y desde el 19 de agosto se instaló en Europa para ser parte de uno de los 30 argentinos que participará del Mundial.

“El objetivo es estar entre los 10 primeros y la preparación fue muy exigente, así que estamos con todas las esperanzas, muy enfocados”, dijo el atleta a El Diario de la República, consciente de que, a los 40 años, las altas competencias para él están llegando a su fin.

Cambareri será parte del Mundial en dos pruebas: el 23 de septiembre correrá los seis kilómetros del Vertical y el 28 será parte del Classic, una carrera de 15 kilómetros, con más subidas que bajadas, donde el puntano apuesta fuerte. “En realidad voy concentrado en las dos carreras, si pienso que en una me va a ir mejor que en otra, puedo relajarme y sería un error”, sostuvo, convencido de que el 50 por ciento de los resultados deportivos se consiguen a nivel mental. Por eso trabaja con un psicólogo y una nutricionista.

El fin de semana Cambareri tuvo una prueba de fuego en la montaña española en la última competencia previa al Mundial. “La idea era ir apuntando detalles, ver las recuperaciones y si bien en la primera carrera no me sentí muy bien, terminarla quinto fue una buena señal”, sostuvo el puntano, que en la segunda competencia tuvo un mejor ritmo.

Gastón terminó tercero la Classic entre 184 corredores con un tiempo excelente de una hora y 51 minutos, pero un malentendido reglamentario le recargó 15 minutos. La organización exigía a los atletas un short largo y él usó unos cortos, con medias largas. Cambareri reconoció su error, lo tomó como una experiencia y aceptó la penalización.

Las mismas montañas que recorrió el domingo, aunque con otro sendero, serán las que tendrá que superar en el Mundial, aunque con menos distancia en la segunda carrera y menos altura, lo que beneficia a la estrategia del puntano.

Por lo pronto, el argentino se instaló en un lugar que se llama Paz de la Casa, a 1200 metros de altura sobre el nivel del mar junto a un compañero de Neuquén para los últimos entrenamientos. “Estamos totalmente focalizados en el Mundial, es nuestro gran objetivo”, repitió.

Gastón es padre de Bernardo Cambareri, el ciclista puntano que a finales el mes pasado sorprendió al ganar una etapa de la Vuelta de La Mancha. El deportista aprovechó el viaje para estar un tiempo con su hijo, a quien acompañará hasta el final de la temporada de ruta europea, en octubre, cuando ambos regresarán a San Luis.

En la provincia lo esperan su esposa, su hijo de 7 años y las tres pizzerías que tiene en San Luis y Potrero de los Funes con 60 empleados a cargo. “Mi vida se divide entre mi familia, el deporte y la gastronomía”, recalcó el empresario que ante la disyuntiva entre negocios y atletismo, por ahora le da prioridad al segundo.

Nacido en Buenos Aires, Gastón tenía 2 años cuando llegó a San Luis, hizo toda la escuela en la Lucio Lucero y luego estudió Gestión Gastronómica en la Universidad Católica de Cuyo. A los 19 años, uno antes de tener a Bernardo, puso su primer restorán y empezó a correr cuesta arriba como comerciante, un anticipo de lo que sería su historia vital unos años después.