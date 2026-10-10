La mayor contradicción que dejó la Feria de Ciencias Nacional

Mientras los empleador del Instituto de Formación Docente de San Luis ya no saben qué hacer para que el Gobierno Provincial escuche sus reclamos salariales, la institución fue la única de la provincia que consiguió una condecoración en la Feria de Ciencias que terminó el viernes en el Cine Teatro San Luis.

A pocas horas de que un numeroso grupo de profesores que forman futuros profesores hiciera un ruidazo por los pasillos del establecimientos tras tres años de reclamo por aumento de sueldo, las autoridades nacionales premiaron un proyecto del IFDC nacido entre docentes y alumnos.

La propuesta distinguida fue pensada para diseñar secuencias interdisciplinarias y abiertas que se apliquen en el “aprendizaje de matemática en Sierra de las Quijadas”, dijo Alejandra Pereyra, alumna del IFDC y una de las responsables del trabajo que incluyó a 26 estudiantes de segundo año y docentes de diversas materias.

Una visita al parque fue el germen del trabajo en el que se diseñaron secuencias didácticas que luego implementaron en la Escuela N°432 ‘Camino del Peregrino’. El eje de la feria nacional fueron las matemáticas; en tanto que el fin de semana del 20 al 23 de octubre será en Jujuy sobre las artes y en noviembre en Córdoba se realizará sobre el eje Ciencias, Tecnología e Ingeniería.

En el momento de la premiación fue imposible no sentir el contraste entre la realidad que viven los trabajadores de la institución y la que quiere ver el ministro de Educación Guillermo Araujo, quien muy suelto de cuerpo subió al escenario para sacarse la foto en el momento de la premiación. Apenas unas horas antes, el funcionario fue, junto al gobernador Claudio Poggi, el mayor destinatario de las críticas realizadas por los docentes en la protesta.