Diego Scriboni: “Claramente estamos en campaña, ahora la plata apareció”

El presente provincial dista mucho de la malaria económica que aducía Claudio Poggi en el inicio de su gestión y que militó hasta hace escasas semanas. Después del desdoblamiento de sueldos y el constante pataleo que aducía falta de fondos, ahora la plata apareció: aumentos, bonos, beneficios para emprendedores, entre otras medidas que son apenas acciones cosméticas en medio de un contexto durísimo que exige estar a la altura de las circunstancias.

En ese sentido, el secretario General de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), Diego Scriboni, fue contundente: “Claramente estamos en campaña política”, subrayó ante una consulta de El Diario de la República.

Según explicó, el problema de las medidas recientes en el plano salarial es que están muy lejos de dar solución al flagelo del ajuste. Las sumas están fuera del básico y los bonos “son pan para hoy y hambre para mañana”.

“Se viene el año electoral y ahora la plata apareció. Con los bonos no se llega ni siquiera a pagar deudas. Claramente es campaña política. Esperemos que la gente no se olvide que cuando asumió desdobló los sueldos y ahora aparece el dinero”, manifestó.

Por último, destacó que la sorpresiva aparición de dinero también se explica en el intento de “calmar el malestar” social. “La gente no llega a fin de mes”, lamentó Scriboni.