Boca venció a Talleres y lidera: Instituto clasificó a los play off

Boca le ganó 2 a 1 a Talleres de Córdoba en la “Bombonera” y quedó como líder de la tabla anual, superando a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, en un partido disputado por la fecha 13 del Torneo Clausura, los goles los hicieron Matías Galarza, para Talleres; y Miguel Merentiel y Leonel Flores para el “Xeneize”.

Con este resultado, Boca alcanzó los 54 puntos en la tabla anual y superó a la “Lepra” mendocina que tiene 52, al menos hasta que juegue contra Tigre el próximo sábado.

El partido comenzó torcido para Boca ya que a los 11 minutos, tras una distracción en la defensa, Galarza quedó con el arco de frente y probó de media distancia, marcando un golazo para la “T”.

El conjunto de Omar De Felippe, que marcha último en la Zona A con 9 unidades, daba la sorpresa en la “Bombonera”. Sin embargo, minutos más tarde el equipo de Rodolfo Arruabarrena reaccionaría.

A los 18 de la primera mitad, Lautaro Blanco recuperó una buena pelota en tres cuartos, habilitó a Miguel Merentiel y el uruguayo metió el 1 a 1 parcial.

El resto del primer tiempo, Boca asomó dos veces con remates de Ángel Romero y Flores, pero sin generarle tanto peligro al rival.

Ni bien comenzó la segunda mitad, a los 4, Leonel Flores realizó una muy buena jugada por izquierda, se sacó dos jugadores de encima y remató de derecha, colocando la pelota al palo izquierdo de Unsain.

Con el 2 a 1 a favor, Boca dominó el trámite y Talleres no pudo incomodar al nuevo líder de la tabla anual, que se quedó con el triunfo.

En la próxima fecha del Torneo Clausura, Boca enfrentará a Independiente en Avellaneda el domingo 25 desde las 17:00.

En la previa al clásico, deberá jugar la semifinal de vuelta contra Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana, el martes 20 a las 21:30. El “Xeneize” debe revertir la serie que por ahora va 1 a 0 abajo.

En tanto, Talleres recibirá a Defensa y Justicia el sábado 24 a las 17:00 hs, en el estadio “Mario Alberto Kempes”.

"La Gloria" sigue en alza y ya está en los play off

Instituto de Córdoba se consolidó como líder de la Zona A del Torneo Clausura de fútbol y además se clasificó para los play off, tras vencer por 1-0 a Defensa y Justicia, en condición de visitante, en un partido válido por la décimotercera fecha, jugado este viernes en Florencio Varela.

El único gol del encuentro lo marcó Jeremías Lázaro, a los 23 minutos de la parte inicial, y gracias a esta victoria el conjunto cordobés sigue como líder cuando faltan tres jornadas para finalizar la primera fase.

De todas maneras, Instituto se convirtió en el primer clasificado para los play off, que definirá al nuevo campeón del fútbol argentino; además, está en zona de ingreso a la Copa Sudamericana y también tiene chances de meterse en la Copa Libertadores del año próximo, en el marco de una campaña sorprendente.

A falta de tres fechas para el final de la fase de grupos, Instituto debe perder al menos dos partidos para que sus perseguidores puedan alcanzarlo o incluso pasarlo.

En la siguiente fecha, Instituto enfrentará a Deportivo Riestra el lunes 26 a partir de las 21:15 en condición de local.

En tanto, Defensa y Justicia se medirá contra Talleres de Córdoba el sábado 24 a partir de las 17:00 hs, en el estadio "Mario Alberto Kempes".