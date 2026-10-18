Convocan a una concentración en repudio al ahogo salarial

La intersindical puntana, integrada por ASDE, UTEP, APTS, SIJUPU y ATE, confirmó para el próximo jueves 23 de octubre una concentración masiva en Plaza Pringles. Dijeron que es la respuesta organizada a lo que denuncian como ahogo salarial y establecimientos con crisis edilicia.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el malestar es profundo y se habla en voz baja por miedo. El titular de ASDE, Diego Scriboni, fue claro: muchos docentes no se animan a hablar por temor a perder su trabajo. Ubicó el básico de un maestro inicial por debajo de los $300.000 y cargos de mayor responsabilidad en $480.000.

El titular de UTEP, Carlos Peralta, habló de un escenario de endeudamiento, tarjetas al límite y hasta embargos. El denominador común que une a los cinco gremios es el rechazo al modelo de bonos y sumas no remunerativas: plata que se va en el mes y no queda en el básico, no va a la antigüedad y no le gana a la inflación.

Esa concentración del 23 es la que le pone fecha de vencimiento al relato del 1° Congreso Internacional de Educación 'San Luis, Cuna de Maestros', que se llevó a cabo este fin de semana.

El evento, organizado por el ministro Guillermo Araujo con apoyo de la Fundación Varkey, reunió a docentes por bloque con Agustín Porres (Varkey), Ángela Olazarán (mejor estudiante del mundo), Sister Zeph (Global Teacher Prize), Tamara Vinacur (BID) y Jaime Saavedra, con cuatro ejes: IA, liderazgo y datos, nuevo rol docente y futuro del trabajo.

Del otro lado está la escuela que falta 60 días para cerrar y no sabe cómo va a llegar. No es solo frío. Son filtraciones, falta de agua por falta de cisternas, baños clausurados, instalaciones eléctricas precarias, hongos en las paredes y deuda de servicios. Escuelas que suspenden, que hacen turnos rotativos y que reprograman contenidos en el tramo más importante del año.

Y el caso testigo está a metros del Centro de Convenciones. La Escuela Generativa Darwin de La Punta hizo un abrazo simbólico el 2 de octubre bajo la consigna "Porque la educación pública, inclusiva y de calidad no se negocia", como publicó El Diario de la República.

La Asociación Educativa La Punta ya había advertido el 15 de septiembre en una carta abierta a Poggi y a Araujo que la continuidad estaba comprometida. Reciben $3.829.799,98 por mes para sostener tres niveles, cuatro trabajadores monotributistas, servicios e impuestos. Pasaron de 34 a 8 personas. Cobran cerca de $20.000 por alumno, contra $200.000 que cobra una autogestionada. Piden hace dos años el cambio de modalidad y el expediente no avanza porque les exigen 300 a 350 alumnos, imposible para su matrícula.

El ministerio dijo el 2 de octubre que "jamás comunicó, sugirió, ni proyectó el cierre" y garantizó la continuidad. La comunidad contesta que sin presupuesto y sin agua desde las 10 de la mañana, la continuidad hasta diciembre es solo en el papel.

Por eso el 23 de octubre importa tanto para el sector. Mientras hoy y mañana el Congreso deja puntaje docente y fotos con especialistas internacionales, el viernes que viene la intersindical le va a poner cuerpo en Plaza Pringles a los tres reclamos que no entraron en la grilla del Congreso: salario al básico y no en bono, infraestructura para poder llegar a diciembre sin suspender clases, y una respuesta real para la Escuela Darwin.

Si el “Año de la Educación” es solo vidriera en La Punta y el 23 la Plaza se llena de guardapolvos, el contraste va a quedar expuesto.