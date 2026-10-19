El Caburé: un convenio bajo sospecha amenaza con extender el costo político al gobierno

La causa por la desaparición de una cosecha del campo "El Caburé" tiene un documento que amenaza con extender el costo político dentro del gobierno provincial: un convenio firmado por Ricardo Bazla y Federico Trombotto, fechado antes de la toma de posesión del inmueble, pero cuyo borrador todavía circulaba para revisión más de tres meses después.

El documento constaría de una firma antedatada. Según elementos en el expediente ambos funcionarios suscribieron el acuerdo en agosto de 2024 y le colocaron fecha del 22 de abril. Oviedo Helfenberger asegura que Bazla lo presentó después de haberlo denunciado como prueba en el expediente. Las posibles derivaciones de ese documento generan preocupación en el Ejecutivo.



El convenio comprometía a la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, que encabezaba Bazla, y al Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Trombotto. Debía organizar la recuperación de "El Caburé" y establecer que, cumplidas las actuaciones previstas, su administración y posesión pasarían al Ministerio.

La copia disponible lleva fecha del 22 de abril de 2024 y presenta firmas y sellos de los dos funcionarios. Cuatro días después, el 26 de abril, un acta notarial registró la toma de posesión del campo, con presencia de Bazla y del propio Oviedo. El procedimiento concluyó con personal policial a cargo de la custodia.

Pero una conversación de WhatsApp introduce una fecha que exige explicaciones. El 2 de agosto de ese año se envió al contacto identificado como “Dr. Ignacio Campos” un “modelo de acuerdo entre Ministerio y Secretaría”, “con carácter de urgente”, por "El Caburé".

En el expediente habría un audio asociado al intercambio que vincula el borrador con Bazla: “Ese borrador me lo pasó el Dr. Bazla para que lo veamos juntos, es medio urgente”. Campos respondió que lo revisaría y hablaría con el ministro el lunes siguiente.

La pregunta es concreta: si el convenio estaba firmado desde abril, ¿por qué en agosto se enviaba un modelo para revisar y conversar con el ministro?

Oviedo afirma que las conversaciones fueron descargadas por la Unidad de Delitos Complejos y están incorporadas al expediente. “Quedó plasmado en el expediente que Bazla y Trombotto firmaron un acuerdo de colaboración en agosto y los dos le pusieron fecha 22 de abril”, aseguró. Lo describió como “dos ministros fraguando una fecha y un convenio”.

El cuestionamiento tiene un peso político particular porque involucra al organismo que debía controlar la gestión pública. Su antiguo titular es acusado de haber incorporado como prueba un instrumento con una fecha presuntamente falseada. La firma de Trombotto amplía el alcance del señalamiento y obliga a explicar la intervención de Desarrollo Productivo.

Oviedo también sostiene que Bazla introdujo elementos falsos para desviar la investigación e incriminarlo. Según explicó, están aportando información al fiscal Estrada para intentar que amplíe los cargos contra el exsecretario, entre otros motivos, por falsa denuncia.

La controversia abre así otro frente en "El Caburé": además de lo ocurrido con el campo y la cosecha, queda bajo examen la documentación utilizada para justificar la actuación de los funcionarios. Un acuerdo presentado con fecha de abril y un borrador enviado en agosto dejan una distancia de más de tres meses que Bazla y Trombotto deben explicar.