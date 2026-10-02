Vecinos denuncian multas abusivas e "intereses sobre intereses"

Una vecina de la provincia expresó su profunda indignación tras concurrir a las oficinas de Rentas para solicitar un resumen de deuda de su terreno, donde tiene edificada su vivienda. Tras encontrarse con montos que califica de "confiscatorios", advirtió sobre un esquema de cobros que considera ilegal y ya organiza a otros afectados para iniciar acciones legales.

Silvina Morelli relató que adeuda 20 meses correspondientes a dos años de tasas de su propiedad. Al revisar el desglose, notó que además de los intereses lógicos por mora, la administración aplica cargos adicionales desproporcionados.

“Del 2024 debía las últimas tres cuotas, con intereses de cada cuota de 71.432 pesos. Sin embargo, del 2024 me cobran una alícuota especial por tener deuda de ese año de 217 mil pesos, que equivale a 10 veces una cuota”, explicó con malestar.

La situación se repitió en el periodo siguiente: “Esto me pasó en el año 2025 también, donde me cobran 447 mil pesos de alícuota, cuando la deuda de todas las 10 cuotas con interés sería 575 mil pesos”. De este modo, detalló que una deuda nominal que rondaba los 1.100.000 pesos terminó escalando a 1.770.000 pesos debido a estos recargos extraordinarios.

Para la damnificada, el mecanismo implementado por el organismo provincial vulnera los derechos de los contribuyentes. “No solamente me cobran intereses de cuotas adeudadas, sino una alícuota que equivale a 10 cuotas con sus respectivos intereses. Es decir, me están cobrando intereses sobre intereses. Desde ya te digo que es ilegal, no te lo pueden cobrar. San Luis no es otra provincia ni otro país, es un robo”, sentenció.

Organización vecinal y asesoramiento legal

Ante este escenario, Morelli indicó que ya se encuentra articulando con otras personas que sufrieron inconvenientes similares —una problemática que, según advierte, también se extiende al impuesto a los automotores y patentes— para unificar reclamos.

Los pasos a seguir incluyen presentaciones formales ante Defensa del Consumidor y el asesoramiento con profesionales del derecho para evaluar demandas colectivas.

“La idea es juntarnos y hacer el reclamo. Esto no existía antes. Está bien que me cobren la cuota adeudada con sus respectivos intereses, pero cobrarme una cuota aparte que equivale a 10 cuotas es un delirio y es un robo, acá y en la china. Está pasando con todo lo que tiene que ver con Rentas. No sé qué pretenden; la gente no es tonta”, concluyó.