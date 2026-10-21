Todos por Miriam: una vecina del "San Antonio" necesita pañales y toallitas higiénicas
Vive en Villa Mercedes con su esposo José, que está sin trabajo. Es diabética, tuvo dos ACV y le amputaron las dos piernas. Necesita cuidados permanentes y pañales cada dos horas. Su familia pide la ayuda de la comunidad.
Una familia del barrio San Antonio de Villa Mercedes atraviesa un momento muy difícil y pide la solidaridad de todos los puntanos. José Aguilar contó que vive junto a su esposa Miriam González en el barrio San Antonio. Él está sin trabajo y junto a sus hijas cuidan a Miriam las 24 horas.
Miriam es diabética, sufrió dos ACV y en los últimos dos años tuvieron que amputarle las dos piernas. A esto se suma que tiene dificultades respiratorias y necesita asistencia permanente.
"Yo estoy sin trabajo, soy el marido de Miriam. Ella tiene una pensión baja, la mínima de todas", relató José en un mensaje que envió a El Diario de la República.
La mayor necesidad hoy son los pañales para adultos y las toallitas húmedas íntimas, ya que deben higienizarla cada dos o tres horas. "Con colaboración de los pañales estoy más que agradecido", dijo José.
Cómo colaborar:
Teléfono / WhatsApp: 2657-580346
Alias Mercado Pago: Jose.aguilar.1
Barrio San Antonio - Villa Mercedes
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