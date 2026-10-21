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Tercera rueda

Merlo y Justo Daract vibran en una nueva fase del Regional Amateur

Defensores de Belgrano y San Martín animan una serie que promete emociones, paridad y la posibilidad de avanzar en un campeonato que suma en pasión a medida que avanza. Partidos ida y vuelta.

Por redacción
| Hace 14 horas

Dos equipos de San Luis disputarán una serie por la tercera ronda del Torneo Federal Amateur de AFA en partidos ida y vuelta que definirán cuál continúa en el certamen y cual quedará a mitad de camino.

 

 

Defensores de Belgrano de Justo Daract y San Martín de Merlo animarán una serie eliminatoria que comenzará el domingo 25 de octubre en Daract y terminará el 1 de noviembre en el Valle del Conlara.

 

 

Ambos conjuntos son los puntanos que siguen en la compentencia y el ganador tendrá que enfrentar al que salga airoso de la exigente llave que definirán los sanjuaninos de Unión de Villa Krause y Desamparados.

 

 

Por la parte inferior de la llave vienen Argentino de Mendoza y Deportivo Malargüe y Goudge de San Rafael con Pacífico, de General Alvear.

 

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