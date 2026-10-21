Merlo y Justo Daract vibran en una nueva fase del Regional Amateur

Dos equipos de San Luis disputarán una serie por la tercera ronda del Torneo Federal Amateur de AFA en partidos ida y vuelta que definirán cuál continúa en el certamen y cual quedará a mitad de camino.

Defensores de Belgrano de Justo Daract y San Martín de Merlo animarán una serie eliminatoria que comenzará el domingo 25 de octubre en Daract y terminará el 1 de noviembre en el Valle del Conlara.

Ambos conjuntos son los puntanos que siguen en la compentencia y el ganador tendrá que enfrentar al que salga airoso de la exigente llave que definirán los sanjuaninos de Unión de Villa Krause y Desamparados.

Por la parte inferior de la llave vienen Argentino de Mendoza y Deportivo Malargüe y Goudge de San Rafael con Pacífico, de General Alvear.