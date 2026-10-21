Sudamericana: Atlético Mineiro será el rival de Boca

Atlético Mineiro de Brasil clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 y enfrentará a Boca por el título, en búsqueda de su primera conquista en este certamen luego de haber caído en la final del año pasado.

El elenco que dirige el entrenador argentino Eduardo Domínguez accedió al partido decisivo luego de caer por 2-0 con Montevideo City Torque de Uruguay en la semifinal de vuelta, con goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher, y haberle ganado por 3-0 en la ida, como local.

Además, el conjunto brasileño jugó los últimos 15 minutos del partido con un futbolista menos por la expulsión del ecuatoriano Alan Franco.

La final se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en Colombia, con capacidad para 49.000 personas y reparto equitativo de tribunas para hinchas del “Xeneize” y el conjunto brasileño.