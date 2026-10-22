Jetour G700, el “tanque” híbrido chino de 900 caballos

El Jetour G700 es un todoterreno poderoso de grandes proporciones que estrena el segmento G para la marca china. Este vehículo de la automotriz asiática es un SUV full terrain premium de gran tamaño, el más potente y sofisticado de la marca, que está equipado con un sistema híbrido enchufable que incluye tres motores; uno de combustión 2.0 turbo de 210 CV, un motor eléctrico delantero de 285 CV y un motor eléctrico trasero de 408 CV. Por la suma de todo este conjunto de unidades motrices, la marca afirma una potencia de 903 CV, aunque esta no es la potencia final que el modelo puede lograr, incluso, pudiendo ser más alta.

Por eso, si bien pesa más de 3 000 kilos, desde la compañía se declara que acelera de 0 a 100 km/h. en 4,6 segundos, gracias a sus 1,135Nm de torque.

Con este modelo, se estrenaría en el país a la arquitectura GAIA (Generation All- Terrain Intelligent Architecture), una plataforma de alta resistencia pensada justamente para aplicaciones todoterreno, que combina un tren motriz híbrido y una autonomía combinada de más de 1.400 km., lo que le permite posicionarse como una propuesta todoterreno de largo alcance, con tracción 4×4 aunque se comporta de muy buena manera en asfalto también, ya que dispone de, hasta, 14 modos de manejo, junto con bloqueo de diferenciales delantero y trasero, entre algunas de sus principales características.

En lo que respecta a confort y tecnología, el G700 ofrece una cabina con tres filas de asientos con lo que dispone de una capacidad máxima de seis pasajeros, con asientos eléctricos individuales tipo «zero gravity», con diferentes variables ajustables a gusto, tapizados de cuero y masajeador. También viene con doble techo corredizo.

En lo que respecta al equipamiento tecnológico, incorpora elementos de Inteligencia Artificial, que permiten una interacción fluida entre persona y vehículo, utilizando un chip Qualcomm con control de voz de 4 zonas. Posee una pantalla Skyline de 35.4 pulgadas, en conjunto con la de control central de 15.6 pulgadas. Incorpora también, un sistema de sonido Lexicon by Harman, cámaras con visión de 360 grados, y un total de 10 airbags.

Para el sector trasero, cuenta con una novedosa pantalla de entretenimiento HD de 17.3 pulgadas en la segunda fila, que cuelga desde el techo, y una pantalla táctil trasera de 8.88 pulgadas solamente para el climatizador de la parte de atrás del vehículo.

Si bien la marca aún no anticipó su precio oficial, se habla de un valor de venta superior a los 100 mil dólares. Lo que sí está claro que todos los modelos de la marca Jetour tienen una garantía de hasta 7 años, o 200.000 km. en los componentes del tren de potencia (motor, caja y diferencial), pero de 3 años o 60.000 km de garantía integral el propio vehículo.