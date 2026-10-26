"Nunca vamos a dejar de hacer las canciones del Trío San Javier"

Dicen que a los lugares donde se vivió la felicidad hay que volver. Esa es la premisa que obedece cada vez que puede “Destino San Javier” con San Luis, una provincia siempre presente en sus giras y en sus recuerdos.

Aunque San Luis no es exclusiva en la buena estrella que tiene el grupo. El fin de semana pasado el trío viajó al norte del país para hacer su concierto, “De cerca”, y tuvo buena convocatoria en una zona que es como su casa. Ahora le toca a Cuyo y la parada obligada puntana será el Cine Teatro, el viernes 30 de octubre a las 21, con una producción de Diego Sosa manager group.

“Cada vez que vamos a San Luis la pasamos muy, pero muy bien. Son provincias muy enriquecedoras y de cada lugar tenemos una anécdota”, dijo Paolo Ragone, uno de los integrantes del conjunto. Así, el cantante señaló la vez que un aguacero obligó a reprogramar un show en la inauguración del arbolito de navidad en Juana Koslay, las participaciones en la Fiesta de la Calle Angosta en Villa Mercedes o en el Festival de El Caldén, en Nueva Galia. “Ahí hace mucho que no vamos, lo tengo presente porque siempre se hace para mi cumpleaños”.

Los shows del grupo están divididos entre los clásicos que dejaron sus padres, el siempre presente “Trío San Javier”, y las nuevas canciones. Para Paolo esa mezcla está muy interesante y permite que en los recitales sucedan cosas que lo emocionan.

“La generación nueva –sostiene el cantante- escucha las canciones nuestras y quizás alguna canción del trío San Javier y esa canción es la que la une con las generaciones anteriores, con sus padres, sus abuelos. Entonces, de repente, vemos que a los shows van la abuela, la hija y la nieta”.

El trío toma esa situación como oportunidad para unir el pasado y el presente no solo del público, sino también de ellos mismos. Y tiene como objetivo que “las nuevas canciones también estén a la altura de los grandes clásicos del Trío San Javier”, sostuvo Ragone, quien señaló que “Destino...” siempre hará las canciones de sus antecesores.

Y lo hará, señaló, como un homenaje y para preservar el legado y, además, porque sienten que aquellos temas son parte importante del cancionero popular del país. Paolo asegura que cantarlas los hace sentir a ellos también parte de ese logro, aunque la razón por las que tienen pensado persistir con los temas de sus padres es casi de supervivencia: “Si no las hacemos, la gente no nos deja bajar del escenario”.

El ejemplo más reciente de esa relación es la edición hace poco de la nueva versión de “Quince primaveras”, himno de cualquier cumpleaños de 15 que hicieron con “Los palmeras”. Ragone dice que esa canción es un clásico en Uruguay, algo que notaron en sus recurrentes visitas al país vecino y que el grupo de cumbia santafesina también observó en una gira que hizo este año. "Por eso, apenas volvieron nos llamaron para que la grabáramos", señaló.