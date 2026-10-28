San Luis comparte el peor puesto del país con 23,5% de pymes en mora

San Luis volvió a quedar en el centro de la escena por un indicador que duele. El Mapa de la Deuda, con datos actualizados de agosto de 2026, indica que de las pequeñas y medianas empresas de la provincia el 23,5 por ciento tienen deudas en mora.

Ese porcentaje la ubica en el primer puesto del ranking nacional compartido con Formosa y es la mayor tasa entre todos los segmentos analizados en la provincia.

Hay 2.438 deudores totales pymes con 0,94 por ciento de incidencia nacional y 574 deudores en mora con 1,74 por ciento de incidencia nacional. El monto de deuda total de las pymes sanluiseñas es de 71.270,21 millones de pesos con 0,90 por ciento de incidencia nacional y el monto en mora es de 7.592,20 millones con 1,23 por ciento de incidencia nacional. El ranking ubica primera a San Luis con 23,5 por ciento.

Del total de empresas de San Luis el 22,9 por ciento tienen deudas en mora. Son 7.531 deudores totales con 0,72 por ciento de incidencia nacional y 1.726 deudores en mora con 1,63 por ciento de incidencia nacional. El monto de deuda total es de 992.404,36 millones de pesos con 1,17 por ciento de incidencia nacional y el monto en mora es de 168.851,83 millones.

En ese ranking San Luis queda segunda con 22,9 por ciento. De los monotributistas y autónomos de San Luis, el 19,7 por ciento tienen deudas en mora. Son 33.378 deudores totales con 0,78 por ciento de incidencia nacional y 6.580 deudores en mora con 1,02 por ciento de incidencia nacional. El monto de deuda total es de 248.051,47 millones y el monto en mora es de 37.221,08 millones.

En ese segmento San Luis queda séptima con 19,7 por ciento detrás de La Rioja con 23,3 por ciento y Catamarca. Se confirma así que a menor tamaño de empresa mayor es la irregularidad, que las pymes sanluiseñas tienen más del doble de mora que las grandes y que la provincia está en la cima de la asfixia del entramado que genera empleo.

El relevamiento es el nuevo módulo empresarial del Mapa de la Deuda, una iniciativa del Centro de Estudios para la Ciudad y APYME y datos de la Central de Deudores del Banco Central.

A nivel nacional la foto es elocuente. Las microempresas registran una tasa de mora del 17,73 por ciento en monto. Las pequeñas alcanzan el 9,86 por ciento con 12,07 por ciento de firmas en mora y las medianas el 7,34 por ciento. La tasa general del 4,13 por ciento es engañosa porque da una falsa sensación de normalidad y esconde la asfixia de las más chicas. Los sectores más golpeados son construcción por el impacto directo del freno a la obra pública, industria de bienes de consumo micro y comercio de bienes. El contraste territorial es fuerte con Santiago del Estero, Chaco y La Rioja liderando la mora total empresaria frente a CABA con 2,40 por ciento y en el segmento familias San Luis comparte el segundo puesto nacional con Santa Cruz con 24,2 por ciento de mora por monto, lo que muestra que la tensión es transversal.

Cuando una pyme baja la persiana no quiebra un número en una planilla, se destruyen fuentes de trabajo reales. No es solo un ranking, es la radiografía de una provincia donde el crédito caro, la caída del consumo y la paralización de la obra están empujando al corazón productivo al límite.