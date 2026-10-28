“Tramitos” de pavimento: la insólita estrategia municipal ante el caos vial

Tapan un hueco, se rompe otro. La falta de planificación de la Municipalidad, una realidad impensada. Foto: Municipalidad de San Luis.

En la gestión municipal de San Luis, la escala de las prioridades parece haber sufrido una distorsión severa. La escena se repite sin sentido: parlantes, pantallas gigantes, un importante despliegue de funcionarios y un aparato publicitario montado para celebrar, con bombos y platillos, la intervención de un par de cuadras. Un despliegue de recursos propagandísticos que roza lo insólito para obras que no son más que el cumplimiento básico y elemental de los deberes de un Estado local.

Cualquier criterio elemental de comunicación institucional enseña que no todo hito técnico requiere una puesta en escena. Pavimentar o reparar la calzada no es una hazaña épica ni un favor extraordinario al ciudadano; es una obligación por la que nadie tendría por qué aplaudir. Sin embargo, en los pasillos de la Municipalidad, la planificación estratégica brilla por su ausencia.

Daría la sensación de que el equipo de comunicación y las secretarías operativas abusan de la inteligencia artificial, no solo para redactar gacetillas enlatadas, sino para diseñar una gestión donde las ideas genuinas no existen.

El contraste entre el discurso oficial y la realidad del asfalto genera una profunda indignación en quienes recorren la capital a diario. Taxistas, choferes de aplicaciones como Uber y DiDi, repartidores y transportistas de sustancias alimenticias coinciden en un diagnóstico impiadoso: el panorama es crítico.

A excepción de ciertos sectores del sur por su reciente urbanización, la trama urbana de San Luis se encuentra profundamente deteriorada. El esquema de repavimentación actúa como un parche improvisado; se tapona un bache "a ojo" y a los pocos días cede otro a metros de distancia, con el consecuente impacto económico para los conductores que rompen sus herramientas de trabajo.

El hito más reciente del programa “Mejorando Tu Cuadra” ilustra la paradoja. Una visita de obra encabezada por el intendente Gastón Hissa en la intersección de Sarmiento y Juan G. Funes fue presentada como una respuesta planificada al tránsito pesado.

La promesa de regresar en cuatro o cinco días para “volver a inaugurarla” —si el clima lo permite— evidencia la lógica de la actual administración: fragmentar el mantenimiento ordinario en pequeños actos de prensa para sostener una ilusión de hiperactividad.

La pregunta que queda flotando entre los pozos de la ciudad es hasta cuándo la escenografía mediática intentará tapar la falta de una planificación integral.