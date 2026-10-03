Sosa y Mantelli, bajo cuestionamiento por la difusión del video de Anabela Lucero

La difusión de imágenes de una entrevista de Anabela Lucero con sus abogados puso bajo cuestionamiento a la conducción del Servicio Penitenciario y abrió un reclamo directo a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa. Los defensores Esteban Bustos y Adriel Cabello exigieron que se investigue quién grabó una pantalla del sistema de monitoreo, quién recibió ese registro y cómo terminó circulando públicamente.

El planteo también apunta a Karina Mantelli, directora del establecimiento, quien denunció a los profesionales ante el Colegio de Abogados por el uso de un teléfono durante la visita. La defensa respondió con un señalamiento concreto: según explicó, la propia funcionaria firmó el protocolo que permite ingresar dispositivos para trabajar durante las entrevistas con las personas detenidas.

“La misma doctora Mantelli firma esto”, remarcaron al presentar las disposiciones que, de acuerdo con su lectura, autorizan el ingreso de documentación, celulares, tablets y otros elementos necesarios para ejercer la defensa. Además, la directora del Servicio Penitenciario fue quien lo entregó en el Colegio de Abogados, es decir que ella tiene mucho que decir de la filmación efectuada de un monitor.

Bustos sostuvo que los teléfonos eran personales, fueron exhibidos al ingresar y contaron con autorización del personal de requisa. También negó que alguno hubiera quedado dentro de la cárcel. “Los teléfonos que ingresaron al servicio penitenciario no ingresaron de manera ilegal”, afirmó.

Los abogados situaron el centro de la controversia en la confidencialidad de la entrevista. Explicaron que el material difundido muestra una filmación realizada con un celular sobre un monitor y reclamaron identificar a su autor. Además, dijeron haber recibido comentarios sobre una posible existencia de audio, un extremo que pidieron investigar y que no presentaron como comprobado.

Para los defensores, la circulación de las imágenes buscó desplazar las denuncias sobre la salud y las condiciones de encierro de Lucero. Esa interpretación forma parte de su acusación pública.

“No se puede estar espiando a las personas en el marco de una entrevista profesional y mucho menos difundir un video”, cuestionaron. El pedido a Sosa fue explícito: abrir una investigación sobre una filtración producida dentro del establecimiento que conduce Mantelli.