"San Luis x tierra", una década de paisajes y motores en marcha

Una fiesta de los motores en contacto con los paisajes naturales del norte de la provincia. Fotos: Marcelo Lacerda.

Por décimo año, la travesía San Luis x Tierra vinculó paisajes naturales poco recorridos en la provincia con el ruido de los motores de autos, motos, camionetas y triciclos que llegaron desde San Juan, Mendoza, La Pampa y Rosario para ser parte de una experiencia difícil de olvidar.

El encuentro propone recorrer caminos que habitualmente quedan fuera de los circuitos turísticos e incluye parajes y senderos que son utilizados muy ocasionalmente, lo que “representa un verdadero desafío para quienes disfrutamos de este tipo de actividades”, dijo Lucas Ojeda, uno de los organizadores.

La actividad se desarrolló durante dos jornadas, con recorridos de aproximadamente 200 kilómetros por etapa y tuvo como punto central a la localidad de Quines, que abrió su belleza a los participantes.

Los vehículos recorrieron huellas y caminos de escaso tránsito, cruzaron sectores de ríos secos y atravesaron zonas donde la naturaleza permanece prácticamente intacta, agregó Lucas, quien dijo que uno de los aspectos que distingue a San Luis X Tierra es que “no se concentra solamente en la actividad motor, sino que genera contacto directo con las comunidades de cada lugar, su gente, sus costumbres y especialmente su gastronomía”.

Para Ojeda, alcanzar la décima edición representa un logro “muy importante” si se tiene en cuenta que desarrolló la actividad en el sector privado y que tiene como finalidad, “además de la aventura, promover y mostrar otros atractivos turísticos de San Luis”.

Jorge Vivas, maestro rural y guía de la travesía, destacó la posibilidad de recorrer la provincia desde una perspectiva diferente. “Muchas veces hemos salido a otras provincias para realizar este tipo de recorridos, pero los paisajes de San Luis no tienen comparación. Para nosotros siempre es un placer organizar este tipo de actividades en la provincia”, expresó.