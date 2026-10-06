Piden que cambien a la coordinadora de la escuela secundaria de Donovan

La comunidad educativa del Circuito Secundario Generativo Rural N°16, que funciona en la Escuela N°192 "Maestro Rural Puntano" de Daniel Donovan, presentó ante el Ministerio de Educación una nota formal pidiendo el inmediato apartamiento de la Coordinadora del Secundario, Adriana Aparicio.

En esa presentación los padres denuncian situaciones reiteradas de maltrato y destrato autoritario hacia los estudiantes, situaciones de discriminación, falta de condiciones básicas de higiene y salubridad que incluyen la falta de agua, el cierre o restricción del uso de los baños mientras los alumnos permanecen en la institución. Además, irregularidades vinculadas con promociones y repitencias y la permanencia obligatoria de estudiantes aun sin condiciones básicas adecuadas.

Según relataron los padres, el cierre de las puertas de los baños para que las chicas y los chicos no puedan ingresar no sería un hecho aislado sino una práctica que se viene repitiendo desde el año 2024, continuó durante 2025 y en lo que va de este 2026.

El episodio de este lunes 5 de octubre fue el detonante de la denuncia pública. Según pudo confirmar este medio, el establecimiento estuvo sin agua desde las 12 del mediodía y aun así se obligó a todo el secundario, desde primer año hasta sexto año, a permanecer en la escuela desde las 13:30 hasta las 18:00 horas sin agua para consumo ni para higiene.

En ese lapso la coordinadora cerró las puertas de los baños con destrato hacia los alumnos y ante el pedido de varias alumnas que necesitaban utilizar las instalaciones sanitarias les contestó de muy mala manera, lo que derivó en que los niños tuvieran que ir a hacer sus necesidades al campo, quedando expuestos sin resguardo de su intimidad y sin agua para higienizarse posteriormente.

Un dato que los padres piden que se investigue es que la coordinadora señalada, Adriana Aparicio, es hermana de Celeste Aparicio, actual directora de Comunidad Educativa del Ministerio de Educación de San Luis, área que tiene a cargo los circuitos rurales.

Según registros, fue la propia Celeste Aparicio quien designó a su hermana al frente del Circuito N°16 tras la desvinculación de ocho coordinadores rurales por supuesto mal desempeño, lo que para las familias configuraría un posible conflicto de intereses y explicaría la falta de respuesta a reclamos anteriores. Todo ello sucede en el marco del denominado por el Gobierno como Año de la Educación.

Ante esta situación los padres solicitan la intervención inmediata del Ministerio de Educación, la investigación urgente de los hechos sistemáticos denunciados desde 2024 a la fecha, el apartamiento de la Sra. Adriana Aparicio de la Coordinación hasta que se esclarezcan los hechos, la garantía de condiciones dignas, seguras y respetuosas y una auditoría externa por posible conflicto de intereses, además de una respuesta formal y por escrito.