A dos trabajadores se quedaron sin su herramienta de trabajo: les robaron las motos

Mientras el aparato de prensa del gobierno esconde los hechos de inseguridad debajo “de la alfombra”, las víctimas apelan a las redes para pedir ayuda para encontrar sus bienes. En las últimas horas se conoció a través de diferentes publicaciones los casos de sustracción de dos motocicletas.

Este miércoles, alrededor de las 21:30, en la puerta de una rotisería ubicada en avenida Sucre y Marcelino Poblet, en la ciudad de San Luis, le robaron una moto al propietario del local.

Se trata de una S 2 negra con detalles en rojo de 150 cc. Tiene el caño de escape cromado, pata de cabra y el manubrio con detalles en rojo





De acuerdo a lo que se informó a través de los medios, un joven alcanzó a observar al sospechoso y dio aviso, pero el delincuente actuó con rapidez. Cuando salieron ya la había puesto en marcha la motocicleta y escapó.





La familia del rotisero ahora pide ayuda a través de las redes para ubicar el rodado y evitar que sea desarmada o comercializada por partes.

Le solicitan a los vecinos que puedan aportar información llamar a la Policía (911) o comunicarse a los celulares: 2664 544343/2665 003070

“Subió al departamento unos minutos y cuando bajó la moto ya no estaba”

A Jesús que se gana el pan de cada día como delivery (PedidosYa) le robaron su herramienta de trabajo.

Este miércoles, alrededor de las 21:00, le sustrajeron una moto que estaba estacionada muy cerca de la escalera que lleva al departamento de su familia, en el monoblock barrio Santa Rita, en la zona oeste de la ciudad de San Luis.

De acuerdo a las especificaciones que dio su madre, es una Motomel S2 azul patente A259 DSW.

“Todo fue en pocos minutos. Ya hicimos la denuncia en la Policía (Comisaría Sexta) y estamos buscando en las cámaras de seguridad de la barriada para ver si podemos dar con el o los ladrones y recuperar la herramienta de trabajo de Jesús”, señaló la mamá del joven.

Quienes puedan ayudar a este trabajador deben comunicarse al 2664 883377.