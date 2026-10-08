Transportistas del norte piden trabajo mientras la cosecha se la llevan camiones de afuera

El reclamo lo hizo llegar un camionero solidario de la zona. Denuncia que transportistas de La Toma, Naschel, Concarán y Santa Rosa están sin trabajo. Aseguran que para levantar la cosecha se contrata mano de obra de afuera y piden una respuesta urgente del Gobierno provincial.

La bronca crece en el norte de San Luis. El reclamo no es nuevo, pero ahora se hace visible. Transportistas cerealeros de La Toma, Naschel, Concarán y Santa Rosa están parados: sin viajes, sin ingresos, en sus casas, mientras la cosecha gruesa se sigue levantando en los campos de la zona.

La denuncia que llegó a través de un camionero solidario es clara: para retirar esa cosecha se está contratando a transportistas de otras provincias. Mientras tanto, los choferes locales, que viven y tributan en San Luis, miran cómo el trabajo se va para afuera.

No piden un privilegio. Piden poder trabajar en su propia provincia. Piden que el Gobierno de San Luis intervenga y haga cumplir una prioridad lógica: que la mano de obra local tenga prioridad para levantar la cosecha local.

Los videos que acompañan la denuncia hablan por sí solos y exponen una postal que se repite todos los años en esta época: filas de camiones foráneos cargando donde debería estar cargando el camionero de Santa Rosa, de Concarán, de Naschel o de La Toma.

Hasta ahora, silencio oficial. Ninguna respuesta del Ejecutivo provincial y ninguna solución concreta para un sector que sostiene que esta es su principal fuente de ingresos anual y que hoy está totalmente parado.

El reclamo está planteado. Esperan una solución.