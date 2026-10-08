Ávila seguirá detenido y la defensa cuestiona la intención de matar

Julio César Ávila permanecerá detenido durante 120 días en el Servicio Penitenciario Provincial, imputado por el homicidio de Victoriano Almirón en el barrio La República de la ciudad de San Luis. El juez de Garantía 3, Marcos Flores Leyes, mantuvo provisoriamente la calificación de homicidio simple, pese al planteo de la defensa, que sostuvo que el acusado no tuvo intención de matar.

La resolución fue dictada este jueves 8 de octubre, al reanudarse la audiencia de formulación de cargos después de la prórroga constitucional de ocho días solicitada por la defensa. La fiscal Débora Roy Gitto, de la Fiscalía de Instrucción 5, pidió la prisión preventiva, con la adhesión del querellante Martín Loayza Fernández, quien representa a la hija de la víctima.

Según la reconstrucción fiscal, el hecho ocurrió el 27 de septiembre, cerca de las 15:10, entre las manzanas 42 y 43. Almirón regresaba a su casa con su pareja cuando habría sido interceptado por Ávila. Después de un intercambio de palabras, el imputado le habría dado dos golpes de puño en la cabeza. La víctima cayó sobre el asfalto y sufrió lesiones que provocaron su muerte.

Una cámara de seguridad privada registró el episodio y sus imágenes fueron incorporadas a la investigación. De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el examen forense estableció que Almirón murió por una hemorragia subdural.

El defensor adjunto Diego González Zunino reprodujo la filmación y sostuvo que se trató de una pelea en la que Ávila utilizó sus puños, sin armas ni otros elementos. También señaló que se retiró cuando Almirón todavía estaba de pie. Para la defensa, esa conducta y su interpretación de los resultados de la autopsia permiten sostener que buscó provocar una lesión, pero no la muerte, que atribuyó al impacto de la cabeza contra el pavimento.

Con esos argumentos, pidió que el caso fuera encuadrado como homicidio preterintencional. Flores Leyes consideró prematuro modificar la calificación en esta etapa y dejó abierta la discusión para cuando avance la investigación.

La defensa también cuestionó los riesgos procesales invocados para mantener detenido a Ávila. Afirmó que no tiene antecedentes condenatorios y explicó que algunos allanamientos se realizaron en domicilios donde ya no vivía. Además, sostuvo que su vivienda en La República había sido incendiada.

Propuso que fijara domicilio en la casa de una hermana en Balde, con restricciones de circulación, o que cumpliera allí prisión domiciliaria. El juez rechazó ambas alternativas y valoró los argumentos fiscales sobre el peligro de entorpecimiento y los riesgos para las víctimas.

Durante la audiencia también fue escuchada la hija de Almirón, quien pidió justicia. La prisión preventiva podrá ser revisada durante el proceso; su continuidad después de los 120 días requerirá una prórroga judicial.