Crimen del colombiano: Maluf descartó un ajuste de cuentas y pidió 120 días de preventiva

La fiscal Linda Maluf sostuvo que el homicidio de Carlos Pavón Velazco habría sido el desenlace de una madrugada de discusiones y desafíos con Emiliano Gatica, el hombre de 36 años al que imputó por el crimen. Según explicó después de la audiencia de formulación de cargos, la hipótesis que elaboró Fiscalía apunta a un conflicto del momento, atravesado por una disputa sobre quién tenía más dinero y quién era “más macho”, sin que eso implicara un ajuste de cuentas por deudas.

Maluf, titular de la Fiscalía de Instrucción 6, solicitó este jueves que Gatica permanezca en prisión preventiva durante 120 días. La jueza de Garantía 4 de la Primera Circunscripción, Luciana Banó, concedió la prórroga de ocho días solicitada por la defensa antes de resolver su situación procesal.

Gatica, albañil y hachero, se abstuvo de declarar. Sus abogados, María de los Ángeles De Pascuale y Alfredo García Garro, pidieron ese plazo para analizar las actuaciones y trabajar sobre la situación de su asistido. La imputación fiscal es por homicidio agravado por alevosía, en calidad de autor.

El cuerpo de Pavón, de 42 años y oriundo de Colombia, fue encontrado por una pareja el sábado 3 de octubre al mediodía, en un canal de riego del paraje San Miguel, entre Quines y Candelaria. De acuerdo con el informe forense citado durante la audiencia, la muerte se habría producido aproximadamente entre las 10 y las 10:30.

La reconstrucción que presentó Maluf, acompañada por la fiscal adjunta Roxana Alcaraz, comenzó con las reuniones posteriores a un baile en el Club Santa María de Quines. Durante esas horas, Gatica y Pavón coincidieron en la casa de una amiga y luego se trasladaron, junto con otras personas, al domicilio del imputado para continuar bebiendo.

Según Fiscalía, antes del encuentro con Pavón, Gatica ya había exhibido un revólver calibre 32 y efectuado tres disparos hacia el exterior de su vivienda. Más tarde, en medio de una discusión en el patio, habría apoyado esa misma arma sobre la sien izquierda de la víctima y la habría amenazado: “No te hagas el piola, colombiano, acá mando yo”.

Al ser consultada sobre el origen de los enfrentamientos, Maluf consideró que se trató de una disputa circunstancial. “Un tema de dinero, pero no un tema de dinero de ajuste de cuentas de deudas, sino un tema de dinero a ver quién tenía más, quién tenía menos”, explicó. También aclaró que Gatica no registra antecedentes en el Registro Nacional de Reincidencia.

La hipótesis fiscal sostiene que, cuando quedaron en la vivienda Gatica, Pavón y un tercer hombre, el imputado volvió a buscar el revólver y regresó al patio. Pavón estaba sentado y de espaldas cuando, según la acusación, Gatica se ubicó detrás y le disparó en la nuca desde unos 50 centímetros. El testigo se habría retirado inmediatamente por temor.

Fiscalía atribuye al acusado una serie de maniobras posteriores para ocultar el crimen. Entre ellas, el traslado del cuerpo en su Ford EcoSport roja hasta el canal, a unos diez kilómetros de Quines; la limpieza de la vivienda y del vehículo; y el retiro y la quema de una cámara de seguridad que estaba en el patio. También investiga el descarte de la motocicleta de Pavón en un descampado y el ocultamiento de la camioneta en otra propiedad.

Durante un allanamiento en la casa de Gatica fueron secuestrados, entre otros elementos, cinco vainas servidas, un proyectil calibre 32 y una reposera con manchas de sangre. El hombre fue detenido el martes 6 de octubre cerca de la cancha del Club Santa María. Según el relato fiscal, intentó escapar de los policías al saltar una medianera y fue interceptado del otro lado.

Maluf fundamentó el pedido de prisión preventiva en los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Para sostenerlo, señaló las acciones de ocultamiento que atribuye al imputado y la necesidad de preservar los testimonios de personas que todavía deben ser entrevistadas.

La investigación tiene pendientes pericias sobre teléfonos, estudios de ADN, análisis de muestras de sangre y el relevamiento de cámaras públicas y privadas. La jueza deberá resolver el pedido de Fiscalía una vez transcurrida la prórroga concedida a la defensa.