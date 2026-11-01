Contra sed y tormentas, unió Villa Mercedes y San Juan para cumplir una promesa

Ni la tormenta que lo sorprendió en San Jerónimo ni el calor del desierto sanjuanino, ni haberse quedado sin agua en un tramo del camino, ni no encontrar un quiosco abierto donde comprar algo para comer frenaron la ilusión y los pedales de Fernando Barreda, un ciclista villamercedino de 22 años que unió su ciudad con Vallecito, en San Juan, donde está la Difunta Correa.

Una promesa personal que tendrán más etapas motivó a Fernando a subirse a un bicicleta que no es de las más preparadas y pasar tres días con sus noches en las rutas. El extenso viaje tuvo un primer tramo de 120 kilómetros desde Villa Mercedes a San Jerónimo, el segundo hasta Encón, en el límite con San Juan y el último para completar los 100 kilómetros que separan esa localidad con la Difunta Correa.

La llegada hasta ese santuario era importante para Barreda ya que representa el lapso más exigente de su promesa. “Lo que queda ahora no es tan difícil”, dijo el villamercedino, quien emprendió el viaje en una Firebird rodado 29 que no es de las mejores del mercado. “Es un poco pesadita, no es de las mejores, pero no siempre hace falta la mejor bicicleta del mundo para hacer este tipo de aventuras”, dijo el hombre que resumió su esfuerzo con una frase: “Lo estoy dando todo”.

Uno de los problemas que debió sortear el ciclista fue una tormenta muy fuerte que lo sorprendió en San Jerónimo, el lunes de la semana pasada. Por eso tuvo que retrasar su peripecia y recién a mitad de semana retomar el viaje para el tramo más largo, los 184 kilómetros que van desde la localidad termal hasta Encón.

Todos los pasos que hizo el villamercedino en su pedaleo quedaron registrados en sus redes sociales, que sumó seguidores durante la travesía.

Uno de los temas que más preocupó al atleta fue la alimentació, un aspecto que Fernando cuida mucho antes de salir a pedalear para estar en óptimas condiciones durante la prueba y que tuvo que romper durante el viaje por las dificultades que encontró en las localidades. “Se comía lo que se podía, lo que conseguía, no pude tener una alimentación tan equilibrada”, dijo.