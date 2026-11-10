San Luis, muy presente en la misa del Papa en Córdoba

El papa León XIV encabezó este martes 10 de noviembre su segunda multitudinaria misa en el país en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, donde San Luis estuvo presente en varias ocasiones. Su Santidad pronunció una sentida homilía centrada en la rica tradición de santidad de la región y en el compromiso evangelizador de los fieles.

La primera presencia puntana y la más notoria estuvo entre la gente. Cientos de fieles que viajaron desde distintos puntos de la Diócesis participaron de la misa y del recorrido previo que León hizo desde el aeropuerto hasta la escuela militar.

Pero San Luis también fue mencionado en el altar, muy específicamente cuando un obispo cordobés nombró las provincias que llevan nombres santos en el territorio argentino para afirmar una sentencia que el Papa había tenido minutos antes: “Esta es una tierra de santos”.

El Sumo Pontífice destacó que la región "ha sido rica en frutos de santidad" y recordó que por sus calles transitaron personas que dieron la vida por el Evangelio, mencionando especialmente al cura Brochero y a Mama Antula.

Además, nombró a todos los santos y beatos de la Argentina, en una homilía centrada estrictamente en lo religoso y que al momento de recordar a “los martirizados en La Rioja” trajo a la memoria la existencia de Wenceslao Pedernera, el beato nacido en San Luis.

"Todos somos simples servidores y tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos encomienda; estamos todos llamados a la santidad", afirmó León XIV.

En esa línea, pidió tener presente que, habiendo sido arrancado del poder de las tinieblas, el creyente ha sido trasladado "a la luz de Dios". Ante los miles de peregrinos reunidos, el Pontífice advirtió: "El mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración".

"Celebramos esta misa por la santificación del pueblo argentino", resaltó el Pontífice, que agregó: "Le pido a Dios, a través de san León Magno, que nos continúe bendiciendo y nos de la gracia de confesar siempre".