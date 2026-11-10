El Papa ante jóvenes y autoridades en la Catedral de Córdoba
La maxima autoridad de la Iglesia encabeza su última actividad en la provincia vecina. Una multitud entre la que hay muchos puntanos lo despide en el centro de la ciudad.
Por redacción
| Hace 1 hora
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21 de octubre de 2026