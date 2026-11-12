Petróleo argentino, precios chilenos: la paradoja de pagar el costo de oportunidad global

Mientras Vaca Muerta incrementa su producción y la Argentina ratifica su autoabastecimiento energético, el surtidor local insiste en sintonizarse con la pizarra internacional. El choque entre la teoría del valor-trabajo de los clásicos y la implacable ley de la oferta y la demanda neoclásica desnuda una contradicción lacerante: ¿por qué la economía de un país con la segunda reserva más grande del mundo de petróleo de esquisto está sujeta a los designios del “mercado” internacional.

La ficción del pozo propio

Los carteles de las estaciones de servicio se actualizan con una puntualidad implacable, siempre para arriba, nunca para abajo, ante cada vaivén del crudo Brent en el mercado internacional. El gobierno nacional optó por no informar los incrementos, con la ridícula idea de que si no se comunican no existen.

Sin embargo, en el subsuelo argentino y en la formación geológica de Vaca Muerta, los trépanos continúan perforando un recurso soberano que se extrae con mano de obra, energía y costos medidos en pesos o en un mix regulado.

Aquí es donde el sentido común choca con la teoría económica convencional, abriendo un abismo entre dos miradas antagónicas sobre cómo se le pone precio a lo que consumimos.

Clásicos vs. Neoclásicos: El dilema del costo y el mercado

Desde la perspectiva de los economistas clásicos —como Adam Smith, David Ricardo e incluso Karl Marx—, el valor de un bien está intrínsecamente ligado al costo de su producción: el trabajo, la amortización de la maquinaria, la producción y el transporte. Bajo esta óptica, si extraer petróleo en la cuenca Neuquina demanda una cantidad determinada de recursos locales (trabajo socialmente necesario), el precio en surtidor debería reflejar esa estructura de costos interna sumada a un margen razonable de ganancia. Si la materia prima abunda en el subsuelo nacional, el costo de origen es ventajoso, y por ende, el precio al consumidor debería ser accesible y estable. Cabe aclarar que cuando se menciona metafóricamente el “precio en surtidor” nos referimos al precio del combustible para toda la cadena productiva nacional que demanda combustible fósil para funcionar.

Sin embargo, la ortodoxia neoclásica que domina el diseño económico actual opera bajo una lógica completamente ajena al esfuerzo productivo local: el precio lo define el mercado a través del punto de equilibrio entre la oferta y la demanda global. Para los neoclásicos, el petróleo argentino no vale lo que cuesta extraerlo, sino lo que dejaría de ganar el productor si decidiera exportarlo al precio internacional (el famoso costo de oportunidad).

La crisis chilena y el espejo argentino

Esta discusión cobra especial relevancia cuando se observa la situación de países vecinos como Chile. Al carecer de reservas hidrocarburíferas significativas, Chile importa prácticamente la totalidad del petróleo que consume. Su matriz está completamente expuesta a los shocks externos, las rutas marítimas, los conflictos en Medio Oriente y los precios de paridad de importación. Es lógico, bajo su realidad estructural, que cada fluctuación internacional golpee de inmediato el bolsillo del consumidor chileno, situación que está generando crecientes conflictos, sobre todo con la actividad del transporte, en el país vecino.

Lo irracional —y fiscalmente doloroso— es que la Argentina termine importando esa misma lógica de precios. A pesar de tener el recurso bajo sus pies, de autoabastecer su demanda interna y de proyectar saldos exportables récord, las petroleras que operan en el país (muchas de ellas con capitales transnacionales) prefieren alinear el precio local al "precio de exportación" y el Estado deja hacer.

En los hechos, esto significa que el pueblo argentino subsidia implícitamente la renta extraordinaria de las grandes corporaciones energéticas. Se le cobra al ciudadano de a pie el equivalente a un barril importado, cuando el combustible que necesita el país recorrió pocos kilómetros desde una destilería nacional que procesa crudo extraído en territorio propio.

En lugar de aprovechar para la economía nacional tener una empresa petrolera de mayoría estatal como YPF, estamos desperdiciando la oportunidad.

Conclusión: Soberanía energética vs. saqueo de precios

Vincular la política de precios de los combustibles exclusivamente a la volatilidad de los mercados internacionales, ignorando los costos reales de producción en un país productor es una rendición de la soberanía económica.

Mientras se siga priorizando el dogma neoclásico por sobre la realidad material de los costos internos, la Argentina seguirá protagonizando una cruel paradoja: sentarse sobre una de las mayores reservas energéticas del planeta mientras sus industrias y sus ciudadanos sufren para pagar la energía a precio internacional. El petróleo es argentino, pero las reglas del juego siguen estando escritas en el exterior.