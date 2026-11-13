"En La Punta, gastan, deshacen y la cuenta la paga el vecino"

“Gastan, deshacen y la cuenta la paga el vecino”. Así lo afirmó el concejal Martín “Tincho” Bastías, al denunciar lo que ocurre con la obra pública en La Punta y, en particular, con las lomadas de burro como reductores de velocidad en Calle 13.

Y aclaró, según sus propias palabras, que no se trata de ser opositor ni de criticar por criticar. Se trata, dijo, de mostrar la realidad. En Calle 13, pasando el Módulo 11, a la altura del barrio 100 Viviendas, había una lomada. Según denunció Bastías, la sacaron e hicieron una nueva, gastando millones de pesos de los vecinos. Hace apenas tres meses terminaron esa obra y esta semana volvieron a sacar la lomada.

Ahora, señaló el concejal, no se sabe si van a construir otra o si van a dejar el lugar sin lomada. Lo que sí se sabe, sostuvo, es que se volvió a gastar dinero público. ¿Quién planifica estas obras? ¿Quién controla cómo se utilizan los recursos municipales?, preguntó Bastías. Porque cuando se hacen y se deshacen obras en apenas tres meses, estamos hablando de recursos que se malgastan y que podrían destinarse a tantas necesidades que tiene nuestra ciudad, afirmó.

Y que quede claro, agregó el edil: “Todo ese dinero sale del bolsillo de los vecinos y termina pesando en los impuestos y las tasas municipales que pagan todos los meses. Gastan, deshacen y vuelven a gastar. Pero la cuenta nunca la pagan ellos. La paga el vecino”, remarcó.

“La verdad, es lamentable cómo se administra nuestra ciudad”, expresó Bastías. “La plata de la Municipalidad no es de los funcionarios. Es de los vecinos. Y tienen la obligación de cuidarla, sostuvo. Esto no es una cuestión de oposición. Es una cuestión de responsabilidad, de respeto y de cuidar la plata de todos”, concluyó.