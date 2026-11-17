Hace 50 años Volkswagen presentó, a nivel global, la versión más deportiva de su modelo compacto Golf, la GTI. La aceptación del público fue rotunda, ya que se trataba de un auto de corte deportivo, de valor accesible, con un diseño muy personal y apto para usarse en el día a día. Esas características hicieron que, en estas cinco décadas, sumara legiones de fanáticos en todo el mundo. De hecho, el Golf es uno de los tres autos más vendidos de la historia a nivel global.

Y hoy, con la apertura de las importaciones automotrices en la Argentina, el icónico hot hatch de la marca alemana regresa a nuestro país en su “generación 8,5”, con una propuesta que combina prestaciones deportivas, tecnología y versatilidad para el uso cotidiano.

Este nuevo Golf GTI 2026 conserva los elementos característicos de su diseño: en el frente se destacan el paragolpes deportivo, la rejilla con estructura de panal, una franja LED y el logotipo Volkswagen iluminado. Importado de Alemania, esta nueva generación recupera el lugar del histórico deportivo dentro de la gama local.

Como lo marca la historia, el corazón del nuevo GTI es el conocido motor TSI 2.0 de 4 cilindros en línea y 16 válvulas que, en este caso, entrega una potencia de 265 CV a 6500 rpm y un torque de 379 Nm desde 1700 rpm. Se asocia a una transmisión automática DSG de doble embrague y 7 marchas (con levas al volante) que lleva toda la potencia al eje delantero.

Este GTI también tiene suspensión con calibración específica, esquema trasero independiente multilink y dirección progresiva. A esto se suman diferentes modos de conducción, que permiten modificar el comportamiento del conjunto mecánico según las preferencias del conductor. El sistema de frenos utiliza discos en las cuatro ruedas y cálipers pintados de rojo.

Estéticamente, las llantas de aleación de 18 pulgadas están combinadas con neumáticos en medida 225/40 R18. Además, tiene faros principales que utilizan tecnología IQ.Light LED Matrix y están acompañados por luces antiniebla con función de iluminación en curvas. La parte posterior completa la tonalidad deportiva con las ópticas LED tridimensionales con indicadores de dirección dinámicos, y dos salidas de escape.

Puertas adentro, la propuesta combina terminaciones específicas con elementos orientados al confort. Los asientos delanteros están revestidos en cuero y cuentan con calefacción y ventilación. El del conductor agrega regulación eléctrica, memoria y ajuste lumbar eléctrico. También se destacan el volante multifunción calefaccionado con levas, los detalles de acero inoxidable en la pedalera, las inserciones Mesh Carbon Grey, la iluminación ambiental configurable en 30 colores y el techo solar panorámico.

La dotación tecnológica incluye un tablero digital y un sistema multimedia con pantalla de 12,9 pulgadas, asistente de voz IDA y conectividad inalámbrica a través de Android Auto y Apple CarPlay. Además, dispone de cuatro puertos USB-C, cargador inalámbrico, equipo de sonido Harman Kardon con subwoofer y climatizador automático de tres zonas. El equipamiento se completa con acceso y arranque sin llave y espejo interior con oscurecimiento automático.

El puesto de conducción combina el instrumental digital Digital Cockpit Pro con un sistema multimedia de pantalla de 12,9 pulgadas, navegación y asistente de voz IDA. La conectividad inalámbrica App-Connect permite utilizar Apple CarPlay y Android Auto.

El equipamiento incluye cuatro puertos USB-C, cargador inalámbrico para smartphones y sistema de sonido Harman Kardon con subwoofer.

Todo este avanzado equipamiento tecnológico se completa con el climatizador Air Care Climatronic de tres zonas, acceso y arranque sin llave Keyless Advanced, cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

Cuenta también con espejo interior antideslumbrante automático y retrovisores exteriores de regulación eléctrica y calefaccionados.

En seguridad, el nuevo Golf GTI incorpora siete airbags, entre ellos una bolsa central ubicada entre las plazas delanteras. Las asistencias a la conducción incluyen frenado autónomo de emergencia con reconocimiento de peatones, control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go y cambio automático de luces altas.

También posee sistemas de mantenimiento y cambio de carril. A esto se suman la cámara de visión trasera y los sensores de estacionamiento delanteros y posteriores.

A eso se le agrega control de velocidad crucero adaptativo ACC con función Stop & Go, asistente de mantenimiento de carril Lane Assist, asistente de cambio de carril Side Assist y asistente de salida de estacionamiento. También dispone de Front Assist con detección de peatones y Dynamic Light Assist para la gestión de las luces altas.