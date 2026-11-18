En línea con su compromiso con los hábitos de vida saludables, La Serenísima participó en la primera edición del Well Fest, el festival de bienestar con enfoque federal pensado para las familias y dedicado a la salud, la nutrición y la actividad física. El evento tuvo lugar en el Parque del Encuentro, ubicado en la capital santiagueña.

A lo largo de todo el fin de semana, el espacio de la compañía fue visitado por más de 2500 personas. La Serenísima contó con un espacio institucional que reunió el portafolio de la marca, desde leches, quesos y manteca hasta yogures y postres. Asimismo, se desarrollaron actividades lúdico-educativas sobre la importancia de una alimentación equilibrada desde la infancia.

Además, el público se sumó a “Armá tu desayuno saludable”, una experiencia interactiva para aprender a combinar los nutrientes esenciales en la primera comida del día, mientras que los más chicos disfrutaron de diversos juegos y talleres diseñados especialmente para ellos.

“Para La Serenísima, el bienestar de las familias es el punto de partida de todo lo que hacemos, desde el trabajo en nuestros tambos hasta el conocimiento científico y la innovación detrás de cada producto”, afirmó Federico Messina, gerente de Asuntos Públicos de la compañía. Y añadió: “Haber sido parte de esta primera edición federal del Well Fest nos permitió estar cerca de la comunidad santiagueña y compartir herramientas prácticas sobre nutrición que ayuden a construir hábitos saludables y sostenibles en el tiempo”.

Con esta participación, La Serenísima reafirmó su compromiso de acompañar a las familias argentinas en cada etapa de la vida, acercando alimentos de alta calidad nutricional e impulsando iniciativas que promueven el cuidado de la salud en todo el país.

Acerca de La Serenísima

La Serenísima es la compañía láctea líder de Argentina y una de las principales empresas de alimentos de Latinoamérica. Con más de 95 años de trayectoria, trabaja para acercar alimentos de calidad y valor nutricional a millones de personas, impulsando la innovación, la investigación y el desarrollo constante de productos que responden a las necesidades de los consumidores.

Con una operación integrada que reúne a más de 6.300 colaboradores, una red de más de 550 tambos que operan bajo estándares certificados de bienestar animal, 10 plantas productivas, 11 centros de distribución y una red logística propia, La Serenísima llega diariamente a más de 100.000 puntos de venta en todo el país. Además, exporta sus productos a mercados internacionales como Brasil, Argelia y China, consolidando su presencia más allá de las fronteras argentinas.

Para más información, visitá www.laserenisima.com.ar