Un estudio elaborado por la firma internacional BDO Argentina para la ONG Lógica determinó que la Argentina posee la mayor presión tributaria del mundo sobre los préstamos personales para individuos, con una carga fiscal que encarece el costo financiero en un 39%. El relevamiento analizó a 30 países que representan el 84% del PBI global, posicionando al país como el único entre las principales economías que aplica simultáneamente cuatro gravámenes directos al crédito.

Según los datos del informe, por cada $1.400 que un deudor paga en total, $1.000 corresponden al banco y casi $400 ($390) se destinan a las arcas públicas en concepto de impuestos. Ese recargo se compone de IVA ($240), Ingresos Brutos ($100), tasas municipales ($50) y el Impuesto de Sellos, este último aplicado directamente sobre el capital total al firmar el contrato.

Un podio fiscal sin equivalencias

El análisis subraya que pedir un préstamo personal en territorio argentino resulta un 30% más gravoso que en Turquía (30%) —segundo en el plano internacional—, un 80% más caro que en Uruguay (22%) y más de 11 veces superior al promedio de los otros 29 países estudiados (3,33%). De hecho, 20 de las naciones relevadas, incluidas potencias como Estados Unidos, Alemania, España y Japón, junto con vecinos como Chile y Perú, aplican una tasa del 0% sobre los intereses.

Además, la Argentina es la única nación presente en el podio de los cuatro tributos evaluados:

Impuesto de Sellos: 1.º puesto con un promedio del 1,33% sobre el monto total (presente en solo 9 de 30 países).

Tasas municipales: 1.º puesto con un promedio del 4,12% sobre el interés (aplicado por apenas 3 de 30 países).

IVA: 2.º puesto con una alícuota del 21% sobre el interés (vigente en 7 países, liderado por Uruguay con el 22%).

Ingresos Brutos: 2.º puesto con un promedio del 8,75% sobre el interés (cobrado en 4 países, con Turquía a la cabeza con el 15%).

El peso subnacional y el impacto en la economía

El informe detalla que, de cada $100 recaudados por impuestos sobre los intereses, $69 quedan en manos de provincias y municipios ($26 por Ingresos Brutos, $12 por tasas municipales y $31 por la coparticipación federal del IVA), mientras que la Nación retiene los $31 restantes, a lo que se suma el 100% del Impuesto de Sellos de carácter provincial. Los especialistas apuntan que, si se eliminaran Ingresos Brutos y las tasas municipales —siendo el único país que acumula dos tributos locales sobre un mismo interés—, la Argentina descendería al tercer puesto mundial.

Desde BDO Argentina, el socio líder de Impuestos, Alberto Mastandrea, advirtió sobre la superposición tributaria: "Mientras en el mundo se desgrava el crédito porque se grava el producto final, en Argentina se lo desalienta, lo que implica menor consumo, menor actividad y menor recaudación fiscal".

Por su parte, Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, alertó que el peso impositivo eliminó prácticamente el acceso al financiamiento, ejemplificando que Chile registra nueve veces más créditos a individuos y remarcando que el problema se traduce en bienes cotidianos, como vehículos o ampliaciones de viviendas, que las familias terminan postergando.

NA/Redacción.