Los ganaderos de San Luis tendrán este jueves la oportunidad de sumar a sus rodeos, toros y vaquillonas de muy buena genética logrados en prestigiosos establecimientos de la zona centro del país y de la provincia. El escenario será el predio de Ganadera del Sur, en la ciudad de San Luis, donde se desarrollará el “17° Remate Anual de Reproductores de Cabaña El Porvenir y Cabañas Invitadas”.



La subasta se da en un contexto favorable para el sector ya que a las condiciones de financiación que los productores tendrán a su alcance para fortalecer su stock de reproductores, se le suma, en el cierre de la temporada, el buen estado de los campos favorecidos por las generosas lluvias.



Rubén Macagno, fundador de “Cabaña El Porvenir” en General Cabrera (Córdoba) fue el impulsor de este remate especial y hoy, esa herencia es continuada por su hijo Juan Pablo Macagno.



El empresario, junto a otros cabañeros, viene diagramando la organización de este nuevo encuentro donde los productores puntanos y de la amplia región del centro-Cuyo también podrán evaluar y comprar reproductores de:



-Cabaña “Los Algarrobos”, de General Cabrera, que es uno de los expositores invitados desde el inicio de estos remates. Primero traía Hereford y después varió a Braford.



-Cabaña “Don Bernardo”, de los hermanos Abrate de San Luis, dedicados a la raza Hereford



-Cabaña “Caldenes”, de Buenos Aires, con Hereford.



-Cabaña “María Isabel” de Justiniano Posse (Córdoba) que se dedica a la producción de la raza Angus.

“Este será un lindo remate con un conjunto de cabañas importantes y que tiene el auspicio de la Asociación Argentina de Criadores de Angus”, destacó Lucas Abdallah que es uno de los directivos de Ganadera del Sur.



Opciones de compra

Lucas Abdallah precisó que se han establecido condiciones muy favorables para las operaciones de compra.

Habrá 120 días libres con un 10% de descuento si el pago es al contado. De igual modo, se fijó la posibilidad de acordar con quienes necesiten un poco más de tiempo, 180 días libres con un 8% de recargo.