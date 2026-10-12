La Expo Rural, marcada por hechos de inseguridad, se despidió en un clima inestable

La edición79 de la ExpoRural estuvo marcada por un hecho de inseguridad que perjudicó a una emprendedora que puso un stand de venta de cuchillos y que sufrió el robo de algunos elementos y la rotura de la cortina de nylon de su puesto, colocado en el interior del predio. También fue el comentario la agresión que sufrió en el encuentro el presidente del Tribunal de Disciplina de Martilleros, el sábado.

Otro de los puntos que merodearon los cuatro días de exposición fue la inestabilidad del tiempo, que perjudicó notoriamente la idea de cualquier actividad al aire libre. Las lloviznas que tanto esperan los productores esta vez atentó, aunque nunca de manera determinante, con el paseo.

Con entradas a cinco mil pesos que se abonaban solamente en efectivo (las encargadas de las boleterías le sugerían a la gente que no tenía que le cambiara los numerosos cuidacoches que merodeaban la zona) y con una conexión a internet que tuvo severas deficiencias, la exposición fue, una vez más, una feria en la que hubo desde concesionarias de autos, empresas de combustibles, de seguros, de emprendimientos artísticos, de comestibles y, por fin, de productos rurales.

Todos los organismos estatales (de la Policía a Conexión San Luis, del ministerio de Desarrollo hasta la Secretaría de la Mujer) tuvieron su stand, en muchos casos ignorados por el público y con el personal dedicado a tomar mate, charlar entre sus compañeros o estar atentos al celular.

La edición 2026 de la Expo representaba un desafío extra para el presidente de la Sociedad Rural de San Luis, Joaquín Belgrano Rawson, ya que era la primera en su gestión. La convocatoria fue de menor a mayor, con el jueves y el viernes con una afluencia discreta y el fin de semana con el ascenso notable, aunque nunca al nivel del lleno.

Los remates representaron un cuadro de la situación del sector, con animales de muy buena genética y algunas retracciones por parte de los compradores a la hora de desembolsar sus inversiones, ante la ansiedad de los productores.

Algunos cambios en la disposición de los espacios hicieron que el público tuviera que buscar con más atención su preferencia. Así, el parque para los chicos quedó muy lejos de la entrada principal, aunque fue mucho más nutrido que el año pasado. El pase a un juego –con un promedio de diez minutos- costaba 5 mil pesos y a cinco, 20.

Lo mismo sucedió con el escenario para los espectáculos musicales, que quedó más apartado del centro de la feria, y que nunca tuvo, en los cuatro días, la afluencia que artistas y organizadores esperaron.

Otro punto que amplió la oferta respecto a ediciones anteriores fue la gastronómica: con un patio gastronómico más nutrido, el público pudo sentarse en sucursales de restaurantes y emprendimientos más pequeño a precios similares a los que se cobran afuera. Una parrillada para dos personas rondaba los 55 mil pesos.